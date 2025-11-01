Текущата пазарна капитализация на Matchy е $ 100.33K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на $MATCHY е 1000.00M, като общото предлагане е 999997307.060396. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 100.33K.

Цената в реално време за Matchy ($MATCHY) е$0.00010033. През последните 24 часа $MATCHY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00009868 до най-висока стойност $ 0.0001063, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на $MATCHY е $ 0.00077215, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00009868.

История на цените за Matchy ($MATCHY) USD

През днешния ден промяната в цената на Matchy към USD беше $ 0.

През последните 30 дни промяната в цената на Matchy към USD беше $ -0.0000494741.

През последните 60 дни промяната в цената на Matchy към USD беше $ -0.0000815887.

През последните 90 дни промяната в цената на Matchy към USD беше $ 0.