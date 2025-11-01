БорсаDEX+
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Matchy днес е 0.00010033 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за $MATCHY към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на $MATCHY в MEXC сега.

Повече за $MATCHY

$MATCHYценова информация

Какво представлява $MATCHY

Официален уебсайт на $MATCHY

Токеномика на $MATCHY

$MATCHY ценова прогноза

Matchy Лого

Matchy цена ($MATCHY)

Не се намира в списъка

1 $MATCHY към USD - цена в реално време:

$0.00010033
$0.00010033
-1.00%1D
Matchy ($MATCHY) Ценова графика на живо
Информация за цената за Matchy ($MATCHY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00009868
$ 0.00009868
24-часов нисък
$ 0.0001063
$ 0.0001063
24-часов висок

$ 0.00009868
$ 0.00009868

$ 0.0001063
$ 0.0001063

$ 0.00077215
$ 0.00077215

$ 0.00009868
$ 0.00009868

+1.35%

-1.04%

-26.08%

-26.08%

Цената в реално време за Matchy ($MATCHY) е$0.00010033. През последните 24 часа $MATCHY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00009868 до най-висока стойност $ 0.0001063, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на $MATCHY е $ 0.00077215, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00009868.

Що се отнася до краткосрочното представяне, $MATCHY има промяна от +1.35% за последния час, -1.04% за 24 часа и -26.08% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Matchy ($MATCHY)

$ 100.33K
$ 100.33K

--
--

$ 100.33K
$ 100.33K

1000.00M
1000.00M

999,997,307.060396
999,997,307.060396

Текущата пазарна капитализация на Matchy е $ 100.33K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на $MATCHY е 1000.00M, като общото предлагане е 999997307.060396. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 100.33K.

История на цените за Matchy ($MATCHY) USD

През днешния ден промяната в цената на Matchy към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Matchy към USD беше $ -0.0000494741.
През последните 60 дни промяната в цената на Matchy към USD беше $ -0.0000815887.
През последните 90 дни промяната в цената на Matchy към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0-1.04%
30 дни$ -0.0000494741-49.31%
60 дни$ -0.0000815887-81.32%
90 дни$ 0--

Какво е Matchy ($MATCHY)

Matchy Trade: The Meme-Powered AI Prediction Game on Solana

In the ever-evolving world of Web3 gaming, a new wave of on-chain prediction games has been gaining momentum. At the heart of this trend is Matchy Trade, a Solana-based prediction game that blends speculation, memes, and artificial intelligence into a fast-paced, community-driven experience. Designed for degens who thrive on risk and entertainment, Matchy Trade isn’t just another trading game—it’s a survival challenge where every bet, every flip, and every tile reveals a new chance to outplay your rivals.

At its core, Matchy Trade revolves around predicting token moves on Solana. Players place their bets on whether specific tokens will go up or down within short timeframes. But instead of being a simple “yes/no” guessing game, the platform introduces gamified mechanics like tile flipping and survival rounds. Each correct prediction allows a player to advance, while mistakes can push them closer to elimination. This creates an atmosphere that feels like a mix of traditional prediction markets, Web3 gaming tournaments, and meme culture chaos.

The integration of AI takes Matchy Trade to another level. The AI component analyzes patterns, creates meme-driven narratives, and introduces unpredictable twists that keep the experience fresh. This means the game isn’t only about dry data and charts—it’s also about narrative trading, where memes become part of the strategy. Think of it as “degens versus AI memes,” where community humor and human instincts collide with machine-powered dynamics.

What makes Matchy Trade particularly engaging is its social survival aspect. Players aren’t just competing against the charts—they’re competing against each other. The tile-flip mechanism ensures that multiple players can be eliminated in a single round, raising the stakes and making each correct move more rewarding. This creates a thrilling loop of tension, risk-taking, and the chance for spectacular comebacks.

Being built on Solana means the game benefits from fast transactions, low fees, and scalability, making it accessible to a wide global audience. Unlike traditional Web2 prediction apps, where results are opaque, Matchy Trade’s blockchain foundation guarantees transparency, fairness, and verifiable results. Every bet, win, and loss is secured on-chain, ensuring players can trust the system.

In short, Matchy Trade is more than just a trading simulator—it’s a cultural experiment. By combining memes, AI, and community competition, it transforms prediction into entertainment. For degens who live for volatility, humor, and survival-of-the-fittest energy, Matchy Trade could easily become the go-to Solana game to test luck, skill, and meme power—all at once.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Matchy ($MATCHY) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Matchy (USD)

Колко ще струва Matchy ($MATCHY) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Matchy ($MATCHY) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Matchy.

Проверете прогнозата за цената за Matchy сега!

$MATCHY към местни валути

Токеномика на Matchy ($MATCHY)

Разбирането на токеномиката на Matchy ($MATCHY) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените $MATCHY сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Matchy ($MATCHY)

Колко струва Matchy ($MATCHY) днес?
Цената в реално време на $MATCHY в USD е 0.00010033 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на $MATCHY към USD?
Текущата цена на $MATCHY към USD е $ 0.00010033. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Matchy?
Пазарната капитализация за $MATCHY е $ 100.33K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на $MATCHY?
Циркулиращото предлагане на $MATCHY е 1000.00M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на $MATCHY?
$MATCHY постигна ATH цена от 0.00077215 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на $MATCHY?
$MATCHY достигна ATL цена от 0.00009868 USD.
Какъв е обемът на търговията на $MATCHY?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за $MATCHY е -- USD.
Ще се повиши ли $MATCHY тази година?
$MATCHY може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за $MATCHY за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Matchy ($MATCHY)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

$109,532.81

$3,879.49

$0.02829

$187.69

$1.0003

$3,879.49

$109,532.81

$187.69

$2.5195

$1,087.20

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0000750

$0.09591

$0.001036

$0.00000136

$0.0041

$0.00027

$0.7307

