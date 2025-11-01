Информация за цената за Mastercard xStock (MAX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 544.87 $ 544.87 $ 544.87 24-часов нисък $ 558.46 $ 558.46 $ 558.46 24-часов висок 24-часов нисък $ 544.87$ 544.87 $ 544.87 24-часов висок $ 558.46$ 558.46 $ 558.46 Рекорд за всички времена $ 616.08$ 616.08 $ 616.08 Най-ниска цена $ 542.81$ 542.81 $ 542.81 Промяна на цената (1ч) -0.03% Промяна на цената (1д) -0.60% Промяна на цената (7д) -3.67% Промяна на цената (7д) -3.67%

Цената в реално време за Mastercard xStock (MAX) е$553.76. През последните 24 часа MAX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 544.87 до най-висока стойност $ 558.46, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MAX е $ 616.08, а най-ниската цена за всички времена е $ 542.81.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MAX има промяна от -0.03% за последния час, -0.60% за 24 часа и -3.67% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Mastercard xStock (MAX)

Пазарна капитализация $ 162.90K$ 162.90K $ 162.90K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 11.64M$ 11.64M $ 11.64M Циркулиращо предлагане 294.64 294.64 294.64 Общо предлагане 21,049.98943252 21,049.98943252 21,049.98943252

Текущата пазарна капитализация на Mastercard xStock е $ 162.90K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MAX е 294.64, като общото предлагане е 21049.98943252. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 11.64M.