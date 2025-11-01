Информация за цената за Massa Bridged BTC (WBTC.E) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 108,709 $ 108,709 $ 108,709 24-часов нисък $ 111,600 $ 111,600 $ 111,600 24-часов висок 24-часов нисък $ 108,709$ 108,709 $ 108,709 24-часов висок $ 111,600$ 111,600 $ 111,600 Рекорд за всички времена $ 212,430$ 212,430 $ 212,430 Най-ниска цена $ 95,551$ 95,551 $ 95,551 Промяна на цената (1ч) +0.00% Промяна на цената (1д) +0.86% Промяна на цената (7д) +0.89% Промяна на цената (7д) +0.89%

Цената в реално време за Massa Bridged BTC (WBTC.E) е$110,908. През последните 24 часа WBTC.E се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 108,709 до най-висока стойност $ 111,600, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WBTC.E е $ 212,430, а най-ниската цена за всички времена е $ 95,551.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WBTC.E има промяна от +0.00% за последния час, +0.86% за 24 часа и +0.89% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Massa Bridged BTC (WBTC.E)

Пазарна капитализация $ 22.18K$ 22.18K $ 22.18K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 22.18K$ 22.18K $ 22.18K Циркулиращо предлагане 0.20 0.20 0.20 Общо предлагане 0.2 0.2 0.2

Текущата пазарна капитализация на Massa Bridged BTC е $ 22.18K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WBTC.E е 0.20, като общото предлагане е 0.2. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 22.18K.