Информация за цената за Mashida (MSHD) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: 24-часов нисък $ 0.01339811 24-часов висок $ 0.01400976 Рекорд за всички времена $ 0.02299756 Най-ниска цена $ 0.0057113 Промяна на цената (1ч) +0.07% Промяна на цената (1д) -2.38% Промяна на цената (7д) -21.04%

Цената в реално време за Mashida (MSHD) е $0.01367567. През последните 24 часа MSHD се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.01339811 до най-висока стойност $ 0.01400976, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MSHD е $ 0.02299756, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0057113.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MSHD има промяна от +0.07% за последния час, -2.38% за 24 часа и -21.04% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Mashida (MSHD)

Пазарна капитализация $ 136.73M Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 136.73M Циркулиращо предлагане 10.00B Общо предлагане 10,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Mashida е $ 136.73M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MSHD е 10.00B, като общото предлагане е 10000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 136.73M.