Информация за Masha and the Bear (MASHA) MASHA is a Solana-based memecoin project that explores crypto culture through humor, storytelling, and community participation. It centers around two symbolic characters—Masha, a curious girl, and Bear, her skeptical companion—who reflect the contrasting personalities in crypto: the dreamers and the realists. The project was launched without a presale, VC investment, or team allocation, emphasizing fair distribution and decentralized ownership. Rather than offering traditional utility, MASHA embraces memes and cultural expression as its core value. The project invites users to co-create content, participate in social experiments, and shape a narrative that satirizes and celebrates the chaos of Web3. Официален уебсайт: https://mashatoken.com/ Купете MASHA сега!

Токеномика и анализ на цената за Masha and the Bear (MASHA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Masha and the Bear (MASHA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.80M $ 3.80M $ 3.80M Общо предлагане: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Циркулиращо предлагане: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.80M $ 3.80M $ 3.80M Рекорд за всички времена: $ 0.04722191 $ 0.04722191 $ 0.04722191 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00231217 $ 0.00231217 $ 0.00231217 Текуща цена: $ 0.00379126 $ 0.00379126 $ 0.00379126 Научете повече за цената на Masha and the Bear (MASHA)

Токеномика на Masha and the Bear (MASHA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Masha and the Bear (MASHA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MASHA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MASHA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MASHA, разгледайте цената в реално време на токените MASHA!

