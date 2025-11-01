БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на mascot of the trenches днес е 0.00017138 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за RUG към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на RUG в MEXC сега.Цената в реално време на mascot of the trenches днес е 0.00017138 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за RUG към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на RUG в MEXC сега.

Повече за RUG

RUGценова информация

Какво представлява RUG

Официален уебсайт на RUG

Токеномика на RUG

RUG ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

mascot of the trenches Лого

mascot of the trenches цена (RUG)

Не се намира в списъка

1 RUG към USD - цена в реално време:

$0.00017458
$0.00017458$0.00017458
+48.80%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
mascot of the trenches (RUG) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:35:00 (UTC+8)

Информация за цената за mascot of the trenches (RUG) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00010803
$ 0.00010803$ 0.00010803
24-часов нисък
$ 0.0001886
$ 0.0001886$ 0.0001886
24-часов висок

$ 0.00010803
$ 0.00010803$ 0.00010803

$ 0.0001886
$ 0.0001886$ 0.0001886

$ 0.00055759
$ 0.00055759$ 0.00055759

$ 0.00001857
$ 0.00001857$ 0.00001857

-0.55%

+46.10%

-13.19%

-13.19%

Цената в реално време за mascot of the trenches (RUG) е$0.00017138. През последните 24 часа RUG се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00010803 до най-висока стойност $ 0.0001886, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на RUG е $ 0.00055759, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001857.

Що се отнася до краткосрочното представяне, RUG има промяна от -0.55% за последния час, +46.10% за 24 часа и -13.19% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за mascot of the trenches (RUG)

$ 171.23K
$ 171.23K$ 171.23K

--
----

$ 171.23K
$ 171.23K$ 171.23K

999.11M
999.11M 999.11M

999,111,519.535263
999,111,519.535263 999,111,519.535263

Текущата пазарна капитализация на mascot of the trenches е $ 171.23K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на RUG е 999.11M, като общото предлагане е 999111519.535263. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 171.23K.

История на цените за mascot of the trenches (RUG) USD

През днешния ден промяната в цената на mascot of the trenches към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на mascot of the trenches към USD беше $ +0.0004322364.
През последните 60 дни промяната в цената на mascot of the trenches към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на mascot of the trenches към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+46.10%
30 дни$ +0.0004322364+252.21%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е mascot of the trenches (RUG)

On the Solana blockchain there is thousands of "rugs" every single day

This is why the "mascot of the trenches" was created and is called RUG.

Every project pump and dumps at some point - and will be called a "RUG" once it is dumped.

Every dump on the token "mascot of the trenches" is seen as a positive thing since it's literally a RUG.

It's has a double meaning which is fun, and is a very memable character.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

mascot of the trenches (RUG) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за mascot of the trenches (USD)

Колко ще струва mascot of the trenches (RUG) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от mascot of the trenches (RUG) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за mascot of the trenches.

Проверете прогнозата за цената за mascot of the trenches сега!

RUG към местни валути

Токеномика на mascot of the trenches (RUG)

Разбирането на токеномиката на mascot of the trenches (RUG) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените RUG сега!

Хората също питат: Други въпроси относно mascot of the trenches (RUG)

Колко струва mascot of the trenches (RUG) днес?
Цената в реално време на RUG в USD е 0.00017138 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на RUG към USD?
Текущата цена на RUG към USD е $ 0.00017138. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на mascot of the trenches?
Пазарната капитализация за RUG е $ 171.23K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на RUG?
Циркулиращото предлагане на RUG е 999.11M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на RUG?
RUG постигна ATH цена от 0.00055759 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на RUG?
RUG достигна ATL цена от 0.00001857 USD.
Какъв е обемът на търговията на RUG?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за RUG е -- USD.
Ще се повиши ли RUG тази година?
RUG може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за RUG за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:35:00 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за mascot of the trenches (RUG)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,470.06
$109,470.06$109,470.06

-0.68%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,852.02
$3,852.02$3,852.02

-0.22%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02909
$0.02909$0.02909

-9.60%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.20
$187.20$187.20

-0.51%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,852.02
$3,852.02$3,852.02

-0.22%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,470.06
$109,470.06$109,470.06

-0.68%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.20
$187.20$187.20

-0.51%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5152
$2.5152$2.5152

-0.34%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,086.21
$1,086.21$1,086.21

+0.16%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000744
$0.0000744$0.0000744

+48.80%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09686
$0.09686$0.09686

+868.60%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000500
$0.000500$0.000500

+150.00%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000116
$0.00000116$0.00000116

+81.25%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0044
$0.0044$0.0044

+76.00%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00031
$0.00031$0.00031

+72.22%

MultiBank Group Лого

MultiBank Group

MBG

$0.7893
$0.7893$0.7893

+53.35%