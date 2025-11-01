Информация за цената за mascot of the trenches (RUG) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00010803 $ 0.00010803 $ 0.00010803 24-часов нисък $ 0.0001886 $ 0.0001886 $ 0.0001886 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00010803$ 0.00010803 $ 0.00010803 24-часов висок $ 0.0001886$ 0.0001886 $ 0.0001886 Рекорд за всички времена $ 0.00055759$ 0.00055759 $ 0.00055759 Най-ниска цена $ 0.00001857$ 0.00001857 $ 0.00001857 Промяна на цената (1ч) -0.55% Промяна на цената (1д) +46.10% Промяна на цената (7д) -13.19% Промяна на цената (7д) -13.19%

Цената в реално време за mascot of the trenches (RUG) е$0.00017138. През последните 24 часа RUG се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00010803 до най-висока стойност $ 0.0001886, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на RUG е $ 0.00055759, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001857.

Що се отнася до краткосрочното представяне, RUG има промяна от -0.55% за последния час, +46.10% за 24 часа и -13.19% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за mascot of the trenches (RUG)

Пазарна капитализация $ 171.23K$ 171.23K $ 171.23K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 171.23K$ 171.23K $ 171.23K Циркулиращо предлагане 999.11M 999.11M 999.11M Общо предлагане 999,111,519.535263 999,111,519.535263 999,111,519.535263

Текущата пазарна капитализация на mascot of the trenches е $ 171.23K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на RUG е 999.11M, като общото предлагане е 999111519.535263. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 171.23K.