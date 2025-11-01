Информация за цената за Marvin The Robot (MARVIN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00485497 $ 0.00485497 $ 0.00485497 24-часов нисък $ 0.0050025 $ 0.0050025 $ 0.0050025 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00485497$ 0.00485497 $ 0.00485497 24-часов висок $ 0.0050025$ 0.0050025 $ 0.0050025 Рекорд за всички времена $ 0.00637845$ 0.00637845 $ 0.00637845 Най-ниска цена $ 0.00478168$ 0.00478168 $ 0.00478168 Промяна на цената (1ч) -0.76% Промяна на цената (1д) +1.89% Промяна на цената (7д) -1.66% Промяна на цената (7д) -1.66%

Цената в реално време за Marvin The Robot (MARVIN) е$0.00496216. През последните 24 часа MARVIN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00485497 до най-висока стойност $ 0.0050025, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MARVIN е $ 0.00637845, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00478168.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MARVIN има промяна от -0.76% за последния час, +1.89% за 24 часа и -1.66% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Marvin The Robot (MARVIN)

Пазарна капитализация $ 39.44K$ 39.44K $ 39.44K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 47.00K$ 47.00K $ 47.00K Циркулиращо предлагане 7.95M 7.95M 7.95M Общо предлагане 9,472,220.0 9,472,220.0 9,472,220.0

Текущата пазарна капитализация на Marvin The Robot е $ 39.44K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MARVIN е 7.95M, като общото предлагане е 9472220.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 47.00K.