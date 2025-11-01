БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Marvin The Robot днес е 0.00496216 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MARVIN към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MARVIN в MEXC сега.Цената в реално време на Marvin The Robot днес е 0.00496216 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MARVIN към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MARVIN в MEXC сега.

Повече за MARVIN

MARVINценова информация

Какво представлява MARVIN

Официален уебсайт на MARVIN

Токеномика на MARVIN

MARVIN ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Marvin The Robot Лого

Marvin The Robot цена (MARVIN)

Не се намира в списъка

1 MARVIN към USD - цена в реално време:

$0.00496216
$0.00496216$0.00496216
+1.80%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Marvin The Robot (MARVIN) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:19:13 (UTC+8)

Информация за цената за Marvin The Robot (MARVIN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00485497
$ 0.00485497$ 0.00485497
24-часов нисък
$ 0.0050025
$ 0.0050025$ 0.0050025
24-часов висок

$ 0.00485497
$ 0.00485497$ 0.00485497

$ 0.0050025
$ 0.0050025$ 0.0050025

$ 0.00637845
$ 0.00637845$ 0.00637845

$ 0.00478168
$ 0.00478168$ 0.00478168

-0.76%

+1.89%

-1.66%

-1.66%

Цената в реално време за Marvin The Robot (MARVIN) е$0.00496216. През последните 24 часа MARVIN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00485497 до най-висока стойност $ 0.0050025, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MARVIN е $ 0.00637845, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00478168.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MARVIN има промяна от -0.76% за последния час, +1.89% за 24 часа и -1.66% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Marvin The Robot (MARVIN)

$ 39.44K
$ 39.44K$ 39.44K

--
----

$ 47.00K
$ 47.00K$ 47.00K

7.95M
7.95M 7.95M

9,472,220.0
9,472,220.0 9,472,220.0

Текущата пазарна капитализация на Marvin The Robot е $ 39.44K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MARVIN е 7.95M, като общото предлагане е 9472220.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 47.00K.

История на цените за Marvin The Robot (MARVIN) USD

През днешния ден промяната в цената на Marvin The Robot към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Marvin The Robot към USD беше $ -0.0006962878.
През последните 60 дни промяната в цената на Marvin The Robot към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Marvin The Robot към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+1.89%
30 дни$ -0.0006962878-14.03%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е Marvin The Robot (MARVIN)

Memecoin based on a robot character named Marvin. He is depressed, grumpy, and has some attitude. Deep down he has a good mechanical heart though, and is just looking to find some purpose and meaning in this thing we call life. What started off as just a simple memecoin idea has now evolved into a real presence as a bot in Telegram. With over 120 channels using Marvin the bot for engagement and special features.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Marvin The Robot (MARVIN) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Marvin The Robot (USD)

Колко ще струва Marvin The Robot (MARVIN) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Marvin The Robot (MARVIN) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Marvin The Robot.

Проверете прогнозата за цената за Marvin The Robot сега!

MARVIN към местни валути

Токеномика на Marvin The Robot (MARVIN)

Разбирането на токеномиката на Marvin The Robot (MARVIN) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените MARVIN сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Marvin The Robot (MARVIN)

Колко струва Marvin The Robot (MARVIN) днес?
Цената в реално време на MARVIN в USD е 0.00496216 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на MARVIN към USD?
Текущата цена на MARVIN към USD е $ 0.00496216. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Marvin The Robot?
Пазарната капитализация за MARVIN е $ 39.44K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на MARVIN?
Циркулиращото предлагане на MARVIN е 7.95M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на MARVIN?
MARVIN постигна ATH цена от 0.00637845 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на MARVIN?
MARVIN достигна ATL цена от 0.00478168 USD.
Какъв е обемът на търговията на MARVIN?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за MARVIN е -- USD.
Ще се повиши ли MARVIN тази година?
MARVIN може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за MARVIN за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:19:13 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Marvin The Robot (MARVIN)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,531.18
$109,531.18$109,531.18

-0.62%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,851.48
$3,851.48$3,851.48

-0.24%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02865
$0.02865$0.02865

-10.96%

Solana Лого

Solana

SOL

$186.91
$186.91$186.91

-0.66%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,851.48
$3,851.48$3,851.48

-0.24%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,531.18
$109,531.18$109,531.18

-0.62%

Solana Лого

Solana

SOL

$186.91
$186.91$186.91

-0.66%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5079
$2.5079$2.5079

-0.63%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,085.58
$1,085.58$1,085.58

+0.11%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000742
$0.0000742$0.0000742

+48.40%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09604
$0.09604$0.09604

+860.40%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000620
$0.000620$0.000620

+210.00%

MultiBank Group Лого

MultiBank Group

MBG

$0.7721
$0.7721$0.7721

+50.00%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0037
$0.0037$0.0037

+48.00%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000097
$0.00000097$0.00000097

+51.56%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00025
$0.00025$0.00025

+38.88%