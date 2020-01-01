Токеномика на Marvin Inu (MARVIN)
Информация за Marvin Inu (MARVIN)
Fluffy Fun with MarVin
Innovative Investment
Big Growth Potential
Dynamic Mechanism
Global Community
Exciting Events
Elon's Favorite Pup
Stray Dog Rescue Fund
Токеномика и анализ на цената за Marvin Inu (MARVIN)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Marvin Inu (MARVIN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Marvin Inu (MARVIN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Marvin Inu (MARVIN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой MARVIN токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой MARVIN токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на MARVIN, разгледайте цената в реално време на токените MARVIN!
Прогноза за цената за MARVIN
Искате ли да знаете какъв път може да поеме MARVIN? Нашата страница за прогноза за цената MARVIN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Защо трябва да изберете MEXC?
MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.