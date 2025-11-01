Информация за цената за MarsMi (MARSMI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.088898 $ 0.088898 $ 0.088898 24-часов нисък $ 0.089534 $ 0.089534 $ 0.089534 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.088898$ 0.088898 $ 0.088898 24-часов висок $ 0.089534$ 0.089534 $ 0.089534 Рекорд за всички времена $ 0.187525$ 0.187525 $ 0.187525 Най-ниска цена $ 0.088898$ 0.088898 $ 0.088898 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +0.14% Промяна на цената (7д) -11.27% Промяна на цената (7д) -11.27%

Цената в реално време за MarsMi (MARSMI) е$0.0892. През последните 24 часа MARSMI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.088898 до най-висока стойност $ 0.089534, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MARSMI е $ 0.187525, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.088898.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MARSMI има промяна от -- за последния час, +0.14% за 24 часа и -11.27% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за MarsMi (MARSMI)

Пазарна капитализация $ 89.20M$ 89.20M $ 89.20M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 89.20M$ 89.20M $ 89.20M Циркулиращо предлагане 1000.00M 1000.00M 1000.00M Общо предлагане 999,999,992.295692 999,999,992.295692 999,999,992.295692

Текущата пазарна капитализация на MarsMi е $ 89.20M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MARSMI е 1000.00M, като общото предлагане е 999999992.295692. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 89.20M.