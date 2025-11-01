Информация за цената за Marse (MARSE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00000847 $ 0.00000847 $ 0.00000847 24-часов нисък $ 0.00000853 $ 0.00000853 $ 0.00000853 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00000847$ 0.00000847 $ 0.00000847 24-часов висок $ 0.00000853$ 0.00000853 $ 0.00000853 Рекорд за всички времена $ 0.00017924$ 0.00017924 $ 0.00017924 Най-ниска цена $ 0.00000813$ 0.00000813 $ 0.00000813 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +0.35% Промяна на цената (7д) -11.29% Промяна на цената (7д) -11.29%

Цената в реално време за Marse (MARSE) е$0.00000853. През последните 24 часа MARSE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000847 до най-висока стойност $ 0.00000853, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MARSE е $ 0.00017924, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000813.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MARSE има промяна от -- за последния час, +0.35% за 24 часа и -11.29% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Marse (MARSE)

Пазарна капитализация $ 8.51K$ 8.51K $ 8.51K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 8.51K$ 8.51K $ 8.51K Циркулиращо предлагане 996.96M 996.96M 996.96M Общо предлагане 996,963,787.60172 996,963,787.60172 996,963,787.60172

Текущата пазарна капитализация на Marse е $ 8.51K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MARSE е 996.96M, като общото предлагане е 996963787.60172. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 8.51K.