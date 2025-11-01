Информация за цената за Marscoin (MARS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00668789$ 0.00668789 $ 0.00668789 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.42% Промяна на цената (1д) +3.71% Промяна на цената (7д) -9.32% Промяна на цената (7д) -9.32%

Цената в реално време за Marscoin (MARS) е--. През последните 24 часа MARS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MARS е $ 0.00668789, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MARS има промяна от +0.42% за последния час, +3.71% за 24 часа и -9.32% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Marscoin (MARS)

Пазарна капитализация $ 166.73K$ 166.73K $ 166.73K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 166.73K$ 166.73K $ 166.73K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Marscoin е $ 166.73K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MARS е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 166.73K.