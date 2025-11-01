Информация за цената за Mars Protocol (MARS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00735147 $ 0.00735147 $ 0.00735147 24-часов нисък $ 0.02189344 $ 0.02189344 $ 0.02189344 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00735147$ 0.00735147 $ 0.00735147 24-часов висок $ 0.02189344$ 0.02189344 $ 0.02189344 Рекорд за всички времена $ 0.512804$ 0.512804 $ 0.512804 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -6.71% Промяна на цената (1д) +0.35% Промяна на цената (7д) -27.30% Промяна на цената (7д) -27.30%

Цената в реално време за Mars Protocol (MARS) е$0.01386465. През последните 24 часа MARS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00735147 до най-висока стойност $ 0.02189344, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MARS е $ 0.512804, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MARS има промяна от -6.71% за последния час, +0.35% за 24 часа и -27.30% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Mars Protocol (MARS)

Пазарна капитализация $ 3.69M$ 3.69M $ 3.69M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 6.34M$ 6.34M $ 6.34M Циркулиращо предлагане 266.47M 266.47M 266.47M Общо предлагане 457,083,938.78 457,083,938.78 457,083,938.78

Текущата пазарна капитализация на Mars Protocol е $ 3.69M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MARS е 266.47M, като общото предлагане е 457083938.78. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 6.34M.