Цената в реално време на Mars Protocol днес е 0.01386465 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MARS към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MARS в MEXC сега.

1 MARS към USD - цена в реално време:

$0.01386287
$0.01386287$0.01386287
-3.20%1D
Mars Protocol (MARS) Ценова графика на живо
Информация за цената за Mars Protocol (MARS) (USD)

Цената в реално време за Mars Protocol (MARS) е$0.01386465. През последните 24 часа MARS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00735147 до най-висока стойност $ 0.02189344, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MARS е $ 0.512804, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MARS има промяна от -6.71% за последния час, +0.35% за 24 часа и -27.30% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Текущата пазарна капитализация на Mars Protocol е $ 3.69M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MARS е 266.47M, като общото предлагане е 457083938.78. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 6.34M.

История на цените за Mars Protocol (MARS) USD

През днешния ден промяната в цената на Mars Protocol към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Mars Protocol към USD беше $ -0.0061875132.
През последните 60 дни промяната в цената на Mars Protocol към USD беше $ -0.0040667458.
През последните 90 дни промяната в цената на Mars Protocol към USD беше $ -0.006350266443392992.

Какво е Mars Protocol (MARS)

What is Mars Protocol?

Mars Protocol consists of a money market, called Red Bank, and a generalized credit primitive called Rover. Mars Protocol utilizes a so-called hub and outpost topology, whereby its base, Mars Hub acts as a command center for numerous outposts. Each outpost consists of an instance of Red Bank and Rover and the first of many outposts will be the Osmosis chain.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за Mars Protocol (USD)

Колко ще струва Mars Protocol (MARS) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Mars Protocol (MARS) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Mars Protocol.

Проверете прогнозата за цената за Mars Protocol сега!

MARS към местни валути

Токеномика на Mars Protocol (MARS)

Разбирането на токеномиката на Mars Protocol (MARS) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените MARS сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Mars Protocol (MARS)

Колко струва Mars Protocol (MARS) днес?
Цената в реално време на MARS в USD е 0.01386465 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на MARS към USD?
Текущата цена на MARS към USD е $ 0.01386465. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Mars Protocol?
Пазарната капитализация за MARS е $ 3.69M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на MARS?
Циркулиращото предлагане на MARS е 266.47M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на MARS?
MARS постигна ATH цена от 0.512804 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на MARS?
MARS достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на MARS?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за MARS е -- USD.
Ще се повиши ли MARS тази година?
MARS може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за MARS за по-задълбочен анализ.
Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

