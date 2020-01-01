Токеномика на Mars Ecosystem (XMS) Открийте ключова информация за Mars Ecosystem (XMS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Mars Ecosystem (XMS) Mars Ecosystem is a new decentralized stablecoin paradigm, it integrates the creation and use of stablecoin into the same system. Mars Ecosystem consists of three parts: Mars Treasury, Mars Stablecoin and Mars DeFi protocols, which together form a positive feedback loop. Mars stablecoin is price-stable, capital-efficient, scalable and decentralized. The goal of Mars Ecosystem is to build the central bank and reserve currency of the DeFi world. Mars Ecosystem has the following unique innovations: -Treasury assets classification mechanism -Mintage control mechanism -Anti-"bank run" mechanism -The integration of DeFi protocols and stablecoin into the same system Официален уебсайт: https://marsdao.finance/ Купете XMS сега!

Токеномика и анализ на цената за Mars Ecosystem (XMS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Mars Ecosystem (XMS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 281.86K $ 281.86K $ 281.86K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 666.63M $ 666.63M $ 666.63M FDV (оценка при пълна реализация): $ 422.81K $ 422.81K $ 422.81K Рекорд за всички времена: $ 1.45 $ 1.45 $ 1.45 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00021174 $ 0.00021174 $ 0.00021174 Текуща цена: $ 0.00042221 $ 0.00042221 $ 0.00042221 Научете повече за цената на Mars Ecosystem (XMS)

Токеномика на Mars Ecosystem (XMS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Mars Ecosystem (XMS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой XMS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой XMS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на XMS, разгледайте цената в реално време на токените XMS!

Прогноза за цената за XMS Искате ли да знаете какъв път може да поеме XMS? Нашата страница за прогноза за цената XMS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените XMS сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!