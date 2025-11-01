Информация за цената за MARS (MARS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 24-часов нисък $ 0 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.00216265 Най-ниска цена $ 0 Промяна на цената (1ч) -1.81% Промяна на цената (1д) -9.47% Промяна на цената (7д) -6.98%

Цената в реално време за MARS (MARS) е--. През последните 24 часа MARS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MARS е $ 0.00216265, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MARS има промяна от -1.81% за последния час, -9.47% за 24 часа и -6.98% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за MARS (MARS)

Пазарна капитализация $ 255.65K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 255.65K Циркулиращо предлагане 999.84M Общо предлагане 999,842,798.928133

Текущата пазарна капитализация на MARS е $ 255.65K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MARS е 999.84M, като общото предлагане е 999842798.928133. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 255.65K.