Информация за MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) The MarketVector™ Token Terminal Fundamental Index DTF tracks the MarketVector™ Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F), designed to track the performance of the largest and most liquid digital assets that meet the fundamental criteria of daily average fees and daily average users. The fundamental data is provided by Token Terminal. The index is weighted based on fundamental factors. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. MVTT10F is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. Официален уебсайт: https://www.marketvector.com/factsheets/download/MVTT10F.d.pdf Купете MVTT10F сега!

Токеномика и анализ на цената за MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 899.71K $ 899.71K $ 899.71K Общо предлагане: $ 18.86M $ 18.86M $ 18.86M Циркулиращо предлагане: $ 18.86M $ 18.86M $ 18.86M FDV (оценка при пълна реализация): $ 899.71K $ 899.71K $ 899.71K Рекорд за всички времена: $ 0.04842478 $ 0.04842478 $ 0.04842478 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.02518208 $ 0.02518208 $ 0.02518208 Текуща цена: $ 0.04770108 $ 0.04770108 $ 0.04770108 Научете повече за цената на MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F)

Токеномика на MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MVTT10F токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MVTT10F токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MVTT10F, разгледайте цената в реално време на токените MVTT10F!

Прогноза за цената за MVTT10F Искате ли да знаете какъв път може да поеме MVTT10F? Нашата страница за прогноза за цената MVTT10F съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MVTT10F сега!

