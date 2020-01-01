Токеномика на MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) Открийте ключова информация за MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) The MarketVector™ Digital Assets 25 Index DTF tracks the MarketVector™ Digital Assets 25 Index (MVDA25) which is a modified market cap-weighted index which tracks the performance of the 25 largest and most liquid digital assets. Most demanding size and liquidity screenings are applied to potential index components to ensure investability. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. BGCI is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. Официален уебсайт: https://app.reserve.org/ Купете MVDA25 сега!

Токеномика и анализ на цената за MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 30.87K $ 30.87K $ 30.87K Общо предлагане: $ 12.74K $ 12.74K $ 12.74K Циркулиращо предлагане: $ 12.74K $ 12.74K $ 12.74K FDV (оценка при пълна реализация): $ 30.87K $ 30.87K $ 30.87K Рекорд за всички времена: $ 2.58 $ 2.58 $ 2.58 Най-ниска стойност за целия период: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 Текуща цена: $ 2.42 $ 2.42 $ 2.42 Научете повече за цената на MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25)

Токеномика на MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MVDA25 токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MVDA25 токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MVDA25, разгледайте цената в реално време на токените MVDA25!

Прогноза за цената за MVDA25 Искате ли да знаете какъв път може да поеме MVDA25? Нашата страница за прогноза за цената MVDA25 съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MVDA25 сега!

