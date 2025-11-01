Информация за цената за Market Stalker (STLKR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00178547 $ 0.00178547 $ 0.00178547 24-часов нисък $ 0.00201191 $ 0.00201191 $ 0.00201191 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00178547$ 0.00178547 $ 0.00178547 24-часов висок $ 0.00201191$ 0.00201191 $ 0.00201191 Рекорд за всички времена $ 0.00491883$ 0.00491883 $ 0.00491883 Най-ниска цена $ 0.00046084$ 0.00046084 $ 0.00046084 Промяна на цената (1ч) +0.52% Промяна на цената (1д) -6.52% Промяна на цената (7д) -0.70% Промяна на цената (7д) -0.70%

Цената в реално време за Market Stalker (STLKR) е$0.00181961. През последните 24 часа STLKR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00178547 до най-висока стойност $ 0.00201191, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на STLKR е $ 0.00491883, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00046084.

Що се отнася до краткосрочното представяне, STLKR има промяна от +0.52% за последния час, -6.52% за 24 часа и -0.70% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Market Stalker (STLKR)

Пазарна капитализация $ 181.65K$ 181.65K $ 181.65K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 181.65K$ 181.65K $ 181.65K Циркулиращо предлагане 100.00M 100.00M 100.00M Общо предлагане 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Market Stalker е $ 181.65K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на STLKR е 100.00M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 181.65K.