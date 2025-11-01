Информация за цената за Market Maverick (LUIGI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.163593$ 0.163593 $ 0.163593 Най-ниска цена $ 0.00108121$ 0.00108121 $ 0.00108121 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) +3.00% Промяна на цената (7д) +3.00%

Цената в реално време за Market Maverick (LUIGI) е$0.00152014. През последните 24 часа LUIGI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на LUIGI е $ 0.163593, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00108121.

Що се отнася до краткосрочното представяне, LUIGI има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +3.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Market Maverick (LUIGI)

Пазарна капитализация $ 31.92K$ 31.92K $ 31.92K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 31.92K$ 31.92K $ 31.92K Циркулиращо предлагане 21.00M 21.00M 21.00M Общо предлагане 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Market Maverick е $ 31.92K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на LUIGI е 21.00M, като общото предлагане е 21000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 31.92K.