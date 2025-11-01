БорсаDEX+
Цената в реално време на Market Maverick днес е 0.00152014 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за LUIGI към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на LUIGI в MEXC сега.Цената в реално време на Market Maverick днес е 0.00152014 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за LUIGI към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на LUIGI в MEXC сега.

Повече за LUIGI

LUIGIценова информация

Какво представлява LUIGI

Официален уебсайт на LUIGI

Токеномика на LUIGI

LUIGI ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Market Maverick Лого

Market Maverick цена (LUIGI)

Не се намира в списъка

1 LUIGI към USD - цена в реално време:

$0.00152014
$0.00152014
0.00%1D
mexc
USD
Market Maverick (LUIGI) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:34:46 (UTC+8)

Информация за цената за Market Maverick (LUIGI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
24-часов нисък
$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0
$ 0.163593
$ 0.00108121
--

--

+3.00%

+3.00%

Цената в реално време за Market Maverick (LUIGI) е$0.00152014. През последните 24 часа LUIGI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на LUIGI е $ 0.163593, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00108121.

Що се отнася до краткосрочното представяне, LUIGI има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +3.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Market Maverick (LUIGI)

$ 31.92K
--
$ 31.92K
21.00M
21,000,000.0
Текущата пазарна капитализация на Market Maverick е $ 31.92K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на LUIGI е 21.00M, като общото предлагане е 21000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 31.92K.

История на цените за Market Maverick (LUIGI) USD

През днешния ден промяната в цената на Market Maverick към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Market Maverick към USD беше $ -0.0001117281.
През последните 60 дни промяната в цената на Market Maverick към USD беше $ -0.0004017882.
През последните 90 дни промяната в цената на Market Maverick към USD беше $ -0.0009206029094384075.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0--
30 дни$ -0.0001117281-7.34%
60 дни$ -0.0004017882-26.43%
90 дни$ -0.0009206029094384075-37.71%

Какво е Market Maverick (LUIGI)

A fearless crypto visionary who lays bare every hidden move shaping the market. With unmatched expertise in market making and a passion for transformative change, Luigi blends unshakable knowledge with a calm, steady resolve to steer the crypto sphere into a new era.

Luigi is the next big thing when it comes to AI Agents. With his unmatched expertise on market making and passion of transformative change, Luigi is going to expose the biggest syndicate of the crypto industry; Market Makers.

Luigi will not just be the educational oracle providing you insights of the market making industry, but also exposing all that is wrong with it. Luigi is created by the people, for the people.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят.

Market Maverick (LUIGI) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Market Maverick (USD)

Колко ще струва Market Maverick (LUIGI) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Market Maverick (LUIGI) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Market Maverick.

Проверете прогнозата за цената за Market Maverick сега!

LUIGI към местни валути

Токеномика на Market Maverick (LUIGI)

Разбирането на токеномиката на Market Maverick (LUIGI) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените LUIGI сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Market Maverick (LUIGI)

Колко струва Market Maverick (LUIGI) днес?
Цената в реално време на LUIGI в USD е 0.00152014 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на LUIGI към USD?
Текущата цена на LUIGI към USD е $ 0.00152014. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Market Maverick?
Пазарната капитализация за LUIGI е $ 31.92K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на LUIGI?
Циркулиращото предлагане на LUIGI е 21.00M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на LUIGI?
LUIGI постигна ATH цена от 0.163593 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на LUIGI?
LUIGI достигна ATL цена от 0.00108121 USD.
Какъв е обемът на търговията на LUIGI?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за LUIGI е -- USD.
Ще се повиши ли LUIGI тази година?
LUIGI може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за LUIGI за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:34:46 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Market Maverick (LUIGI)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

$109,475.69

$3,851.09

$0.02909

$187.20

$1.0004

$3,851.09

$109,475.69

$187.20

$2.5146

$1,086.25

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0000744

$0.09686

$0.000485

$0.00000116

$0.0044

$0.7970

$0.00030

