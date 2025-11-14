Токеномика на Market Maker DAO (MMDAO) Открийте ключова информация за Market Maker DAO (MMDAO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Токеномика и анализ на цената за Market Maker DAO (MMDAO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Market Maker DAO (MMDAO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 346.66K $ 346.66K $ 346.66K Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 346.66K $ 346.66K $ 346.66K Рекорд за всички времена: $ 0.04386478 $ 0.04386478 $ 0.04386478 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00273379 $ 0.00273379 $ 0.00273379 Текуща цена: $ 0.00345388 $ 0.00345388 $ 0.00345388 Научете повече за цената на Market Maker DAO (MMDAO) Купете MMDAO сега!

Информация за Market Maker DAO (MMDAO) Официален уебсайт: https://www.mmdao.capital/ Бяла книга: https://mmdao.gitbook.io/mmdao-docs/

Токеномика на Market Maker DAO (MMDAO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Market Maker DAO (MMDAO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MMDAO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MMDAO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MMDAO, разгледайте цената в реално време на токените MMDAO!

Прогноза за цената за MMDAO Искате ли да знаете какъв път може да поеме MMDAO? Нашата страница за прогноза за цената MMDAO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MMDAO сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!