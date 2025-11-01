Информация за цената за Market Maker DAO (MMDAO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00386751 - $ 0.00404696
24-часов нисък $ 0.00386751
24-часов висок $ 0.00404696
Рекорд за всички времена $ 0.04386478
Най-ниска цена $ 0.00273379
Промяна на цената (1ч) +0.48%
Промяна на цената (1д) +0.93%
Промяна на цената (7д) +24.10%

Цената в реално време за Market Maker DAO (MMDAO) е$0.00397999. През последните 24 часа MMDAO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00386751 до най-висока стойност $ 0.00404696, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MMDAO е $ 0.04386478, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00273379.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MMDAO има промяна от +0.48% за последния час, +0.93% за 24 часа и +24.10% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Market Maker DAO (MMDAO)

Пазарна капитализация $ 398.20K
Обем (24 часа) --
Напълно разредена пазарна капитализация $ 398.20K
Циркулиращо предлагане 100.00M
Общо предлагане 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Market Maker DAO е $ 398.20K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MMDAO е 100.00M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 398.20K.