Цената в реално време на Market Maker DAO днес е 0.00397999 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MMDAO към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MMDAO в MEXC сега.Цената в реално време на Market Maker DAO днес е 0.00397999 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MMDAO към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MMDAO в MEXC сега.

Повече за MMDAO

MMDAOценова информация

Какво представлява MMDAO

Бяла книга MMDAO

Официален уебсайт на MMDAO

Токеномика на MMDAO

MMDAO ценова прогноза

Market Maker DAO Лого

Market Maker DAO цена (MMDAO)

Не се намира в списъка

1 MMDAO към USD - цена в реално време:

+0.90%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Market Maker DAO (MMDAO) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:43:52 (UTC+8)

Информация за цената за Market Maker DAO (MMDAO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
24-часов нисък
24-часов висок

+0.48%

+0.93%

+24.10%

+24.10%

Цената в реално време за Market Maker DAO (MMDAO) е$0.00397999. През последните 24 часа MMDAO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00386751 до най-висока стойност $ 0.00404696, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MMDAO е $ 0.04386478, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00273379.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MMDAO има промяна от +0.48% за последния час, +0.93% за 24 часа и +24.10% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Market Maker DAO (MMDAO)

Текущата пазарна капитализация на Market Maker DAO е $ 398.20K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MMDAO е 100.00M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 398.20K.

История на цените за Market Maker DAO (MMDAO) USD

През днешния ден промяната в цената на Market Maker DAO към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Market Maker DAO към USD беше $ -0.0027147893.
През последните 60 дни промяната в цената на Market Maker DAO към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Market Maker DAO към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+0.93%
30 дни$ -0.0027147893-68.21%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е Market Maker DAO (MMDAO)

Market Maker DAO is a project that uses a treasury to perform automated trades to earn a profit. The treasury is established through a 5% transaction tax. 100% of the profits generated through the automated trades are made available to $MMDAO holders (on a monthly basis) to claim through our staking pool on the dashboard. Market Maker DAO also includes Governance protocols allowing $MMDAO holders to have their say in which trading scripts are included. Holders are able to create proposals to add or remove trading scripts, and through the use of our dashboard, can base these decisions on live and past trade data which is shown on the dashboard.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Market Maker DAO (MMDAO) ресурс

Бяла книга
Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Market Maker DAO (USD)

Колко ще струва Market Maker DAO (MMDAO) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Market Maker DAO (MMDAO) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Market Maker DAO.

Проверете прогнозата за цената за Market Maker DAO сега!

MMDAO към местни валути

Токеномика на Market Maker DAO (MMDAO)

Разбирането на токеномиката на Market Maker DAO (MMDAO) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените MMDAO сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Market Maker DAO (MMDAO)

Колко струва Market Maker DAO (MMDAO) днес?
Цената в реално време на MMDAO в USD е 0.00397999 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на MMDAO към USD?
Текущата цена на MMDAO към USD е $ 0.00397999. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Market Maker DAO?
Пазарната капитализация за MMDAO е $ 398.20K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на MMDAO?
Циркулиращото предлагане на MMDAO е 100.00M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на MMDAO?
MMDAO постигна ATH цена от 0.04386478 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на MMDAO?
MMDAO достигна ATL цена от 0.00273379 USD.
Какъв е обемът на търговията на MMDAO?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за MMDAO е -- USD.
Ще се повиши ли MMDAO тази година?
MMDAO може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за MMDAO за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:43:52 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Market Maker DAO (MMDAO)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

