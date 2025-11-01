БорсаDEX+
Цената в реално време на Market Cap днес е 0.00001145 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MCAP към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MCAP в MEXC сега.

Повече за MCAP

MCAPценова информация

Какво представлява MCAP

Официален уебсайт на MCAP

Токеномика на MCAP

MCAP ценова прогноза

Market Cap Лого

Market Cap цена (MCAP)

Не се намира в списъка

1 MCAP към USD - цена в реално време:

--
----
-10.10%1D
USD
Market Cap (MCAP) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:25:17 (UTC+8)

Информация за цената за Market Cap (MCAP) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00001126
$ 0.00001126
24-часов нисък
$ 0.00001282
$ 0.00001282
24-часов висок

$ 0.00001126
$ 0.00001126$ 0.00001126

$ 0.00001282
$ 0.00001282$ 0.00001282

$ 0.00079358
$ 0.00079358$ 0.00079358

$ 0.00001126
$ 0.00001126$ 0.00001126

--

-10.14%

-18.66%

-18.66%

Цената в реално време за Market Cap (MCAP) е$0.00001145. През последните 24 часа MCAP се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001126 до най-висока стойност $ 0.00001282, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MCAP е $ 0.00079358, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001126.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MCAP има промяна от -- за последния час, -10.14% за 24 часа и -18.66% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Market Cap (MCAP)

$ 11.44K
$ 11.44K

--
----

$ 11.44K
$ 11.44K$ 11.44K

999.41M
999.41M

999,411,286.301011
999,411,286.301011

Текущата пазарна капитализация на Market Cap е $ 11.44K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MCAP е 999.41M, като общото предлагане е 999411286.301011. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 11.44K.

История на цените за Market Cap (MCAP) USD

През днешния ден промяната в цената на Market Cap към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Market Cap към USD беше $ -0.0000040155.
През последните 60 дни промяната в цената на Market Cap към USD беше $ -0.0000067347.
През последните 90 дни промяната в цената на Market Cap към USD беше $ -0.0003139505685853999.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0-10.14%
30 дни$ -0.0000040155-35.06%
60 дни$ -0.0000067347-58.81%
90 дни$ -0.0003139505685853999-96.48%

Какво е Market Cap (MCAP)

Market Cap is a digital project centered around the creation and distribution of market-themed virtual collectibles, with its primary symbol being a blue cap featuring the letter "M." The project is built on the idea of representing, in a symbolic and playful way, the culture and language of the crypto and financial ecosystem through simple yet meaningful digital objects. Rather than promising returns or offering complex financial products, Market Cap focuses on a conceptual approach: delivering a digital piece that visually represents the idea of a "market cap" — a term commonly used in financial analysis and cryptocurrency trading.

Market Cap is not an investment platform, DeFi protocol, or a token with advanced technical utility. Its focus is purely symbolic and cultural. The digital cap acts as a form of expression within crypto communities, where terms like “market cap,” “capitulation,” or “putting on the cap” are part of the everyday jargon. In this way, the project positions itself as a visual icon within the collective imagination of the blockchain world, with a clear and recognizable identity that can be reused as an NFT, PFP (profile picture), or accessory in metaverse platforms depending on future integrations.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Market Cap (MCAP) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Market Cap (USD)

Колко ще струва Market Cap (MCAP) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Market Cap (MCAP) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Market Cap.

Проверете прогнозата за цената за Market Cap сега!

MCAP към местни валути

Токеномика на Market Cap (MCAP)

Разбирането на токеномиката на Market Cap (MCAP) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените MCAP сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Market Cap (MCAP)

Колко струва Market Cap (MCAP) днес?
Цената в реално време на MCAP в USD е 0.00001145 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на MCAP към USD?
Текущата цена на MCAP към USD е $ 0.00001145. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Market Cap?
Пазарната капитализация за MCAP е $ 11.44K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на MCAP?
Циркулиращото предлагане на MCAP е 999.41M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на MCAP?
MCAP постигна ATH цена от 0.00079358 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на MCAP?
MCAP достигна ATL цена от 0.00001126 USD.
Какъв е обемът на търговията на MCAP?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за MCAP е -- USD.
Ще се повиши ли MCAP тази година?
MCAP може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за MCAP за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:25:17 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Market Cap (MCAP)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

