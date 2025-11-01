Market Cap цена (MCAP)
-10.14%
-18.66%
-18.66%
Цената в реално време за Market Cap (MCAP) е$0.00001145. През последните 24 часа MCAP се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001126 до най-висока стойност $ 0.00001282, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MCAP е $ 0.00079358, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001126.
Що се отнася до краткосрочното представяне, MCAP има промяна от -- за последния час, -10.14% за 24 часа и -18.66% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.
Текущата пазарна капитализация на Market Cap е $ 11.44K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MCAP е 999.41M, като общото предлагане е 999411286.301011. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 11.44K.
През днешния ден промяната в цената на Market Cap към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Market Cap към USD беше $ -0.0000040155.
През последните 60 дни промяната в цената на Market Cap към USD беше $ -0.0000067347.
През последните 90 дни промяната в цената на Market Cap към USD беше $ -0.0003139505685853999.
|Период
|Промяна (USD)
|Промяна (%)
|Днес
|$ 0
|-10.14%
|30 дни
|$ -0.0000040155
|-35.06%
|60 дни
|$ -0.0000067347
|-58.81%
|90 дни
|$ -0.0003139505685853999
|-96.48%
Market Cap is a digital project centered around the creation and distribution of market-themed virtual collectibles, with its primary symbol being a blue cap featuring the letter "M." The project is built on the idea of representing, in a symbolic and playful way, the culture and language of the crypto and financial ecosystem through simple yet meaningful digital objects. Rather than promising returns or offering complex financial products, Market Cap focuses on a conceptual approach: delivering a digital piece that visually represents the idea of a "market cap" — a term commonly used in financial analysis and cryptocurrency trading.
Market Cap is not an investment platform, DeFi protocol, or a token with advanced technical utility. Its focus is purely symbolic and cultural. The digital cap acts as a form of expression within crypto communities, where terms like “market cap,” “capitulation,” or “putting on the cap” are part of the everyday jargon. In this way, the project positions itself as a visual icon within the collective imagination of the blockchain world, with a clear and recognizable identity that can be reused as an NFT, PFP (profile picture), or accessory in metaverse platforms depending on future integrations.
Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.
