Информация за цената за Market Cap (MCAP) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00001126 $ 0.00001126 $ 0.00001126 24-часов нисък $ 0.00001282 $ 0.00001282 $ 0.00001282 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00001126$ 0.00001126 $ 0.00001126 24-часов висок $ 0.00001282$ 0.00001282 $ 0.00001282 Рекорд за всички времена $ 0.00079358$ 0.00079358 $ 0.00079358 Най-ниска цена $ 0.00001126$ 0.00001126 $ 0.00001126 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -10.14% Промяна на цената (7д) -18.66% Промяна на цената (7д) -18.66%

Цената в реално време за Market Cap (MCAP) е$0.00001145. През последните 24 часа MCAP се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001126 до най-висока стойност $ 0.00001282, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MCAP е $ 0.00079358, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001126.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MCAP има промяна от -- за последния час, -10.14% за 24 часа и -18.66% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Market Cap (MCAP)

Пазарна капитализация $ 11.44K$ 11.44K $ 11.44K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 11.44K$ 11.44K $ 11.44K Циркулиращо предлагане 999.41M 999.41M 999.41M Общо предлагане 999,411,286.301011 999,411,286.301011 999,411,286.301011

Текущата пазарна капитализация на Market Cap е $ 11.44K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MCAP е 999.41M, като общото предлагане е 999411286.301011. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 11.44K.