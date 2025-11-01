Информация за цената за Marine Moguls (MOGUL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 39.73 $ 39.73 $ 39.73 24-часов нисък $ 41.14 $ 41.14 $ 41.14 24-часов висок 24-часов нисък $ 39.73$ 39.73 $ 39.73 24-часов висок $ 41.14$ 41.14 $ 41.14 Рекорд за всички времена $ 910.54$ 910.54 $ 910.54 Най-ниска цена $ 32.47$ 32.47 $ 32.47 Промяна на цената (1ч) +0.38% Промяна на цената (1д) +0.86% Промяна на цената (7д) -2.88% Промяна на цената (7д) -2.88%

Цената в реално време за Marine Moguls (MOGUL) е$40.88. През последните 24 часа MOGUL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 39.73 до най-висока стойност $ 41.14, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MOGUL е $ 910.54, а най-ниската цена за всички времена е $ 32.47.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MOGUL има промяна от +0.38% за последния час, +0.86% за 24 часа и -2.88% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Marine Moguls (MOGUL)

Пазарна капитализация $ 110.63K$ 110.63K $ 110.63K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 407.24K$ 407.24K $ 407.24K Циркулиращо предлагане 2.71K 2.71K 2.71K Общо предлагане 9,962.0 9,962.0 9,962.0

Текущата пазарна капитализация на Marine Moguls е $ 110.63K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MOGUL е 2.71K, като общото предлагане е 9962.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 407.24K.