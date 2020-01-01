Токеномика на Marinade Staked SOL (MSOL) Открийте ключова информация за Marinade Staked SOL (MSOL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Marinade Staked SOL (MSOL) Marinade.finance is the first Liquid staking protocol built on Solana, and is supported by the Solana Foundation. The users stake their SOL tokens with Marinade-, which is using automatic staking strategies to delegate the SOL to validators, -and the user receive "staked SOL" tokens called mSOL that they can use in the world of DeFi or to swap any time back to original SOL tokens to unstake. Официален уебсайт: https://marinade.finance/

Токеномика и анализ на цената за Marinade Staked SOL (MSOL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Marinade Staked SOL (MSOL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 819.77M $ 819.77M $ 819.77M Общо предлагане: $ 3.54M $ 3.54M $ 3.54M Циркулиращо предлагане: $ 3.54M $ 3.54M $ 3.54M FDV (оценка при пълна реализация): $ 819.77M $ 819.77M $ 819.77M Рекорд за всички времена: $ 363.77 $ 363.77 $ 363.77 Най-ниска стойност за целия период: $ 8.93 $ 8.93 $ 8.93 Текуща цена: $ 231.66 $ 231.66 $ 231.66 Научете повече за цената на Marinade Staked SOL (MSOL)

Токеномика на Marinade Staked SOL (MSOL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Marinade Staked SOL (MSOL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MSOL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MSOL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MSOL, разгледайте цената в реално време на токените MSOL!

Прогноза за цената за MSOL Искате ли да знаете какъв път може да поеме MSOL? Нашата страница за прогноза за цената MSOL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

