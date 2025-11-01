Информация за цената за marcat maker (MARCAT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00000616 $ 0.00000616 $ 0.00000616 24-часов нисък $ 0.00000637 $ 0.00000637 $ 0.00000637 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00000616$ 0.00000616 $ 0.00000616 24-часов висок $ 0.00000637$ 0.00000637 $ 0.00000637 Рекорд за всички времена $ 0.00003174$ 0.00003174 $ 0.00003174 Най-ниска цена $ 0.00000532$ 0.00000532 $ 0.00000532 Промяна на цената (1ч) +0.54% Промяна на цената (1д) +2.34% Промяна на цената (7д) -2.63% Промяна на цената (7д) -2.63%

Цената в реално време за marcat maker (MARCAT) е$0.00000631. През последните 24 часа MARCAT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000616 до най-висока стойност $ 0.00000637, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MARCAT е $ 0.00003174, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000532.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MARCAT има промяна от +0.54% за последния час, +2.34% за 24 часа и -2.63% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за marcat maker (MARCAT)

Пазарна капитализация $ 6.30K$ 6.30K $ 6.30K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 6.30K$ 6.30K $ 6.30K Циркулиращо предлагане 998.82M 998.82M 998.82M Общо предлагане 998,819,690.237516 998,819,690.237516 998,819,690.237516

Текущата пазарна капитализация на marcat maker е $ 6.30K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MARCAT е 998.82M, като общото предлагане е 998819690.237516. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 6.30K.