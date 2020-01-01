Токеномика на MarbleVerse (RLM) Открийте ключова информация за MarbleVerse (RLM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за MarbleVerse (RLM) MarbleVerse is a high-quality Play-to-Earn game in the Cronos network MarbleVerse is a Play-to-Earn game released on Cronos chain, where your NFT Marbles enter races to become the ultimate rolling champion. Once you mint your Marble, you can enter races and earn Rollium tokens by coming on top. The aim of MarbleVerse is to create an ecosystem where players can both enjoy playing the game and use the marketplace / marble races to earn at the same time. Developed by a team of game developers visual artists, game designers & business developers, MarbleVerse will be available to play on Web Browsers, mobile devices and desktop application. Rollium is the native currency of the MarbleVerse. Everything in the game will either require or reward Rollium. With Rollium Tokens MarbleVerse players will be able to: Upgrading Their NFTs

Join Special Races:

Customize their marbles

Organize Custom Races

Mint 2nd Generation Marbles

Make decisions in the development (Governance) Официален уебсайт: https://www.marbleverse.io/

Токеномика и анализ на цената за MarbleVerse (RLM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за MarbleVerse (RLM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 Общо предлагане: $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 19.98K Рекорд за всички времена: $ 0.02562399 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0.00019985

Токеномика на MarbleVerse (RLM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на MarbleVerse (RLM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RLM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RLM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RLM, разгледайте цената в реално време на токените RLM!

Прогноза за цената за RLM Искате ли да знаете какъв път може да поеме RLM? Нашата страница за прогноза за цената RLM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

