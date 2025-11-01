Информация за цената за maow (MAOW) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0
24-часов нисък $ 0
24-часов висок $ 0
Рекорд за всички времена $ 0
Най-ниска цена $ 0
Промяна на цената (1ч) --
Промяна на цената (1д) -0.65%
Промяна на цената (7д) -13.03%

Цената в реално време за maow (MAOW) е--. През последните 24 часа MAOW се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MAOW е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MAOW има промяна от -- за последния час, -0.65% за 24 часа и -13.03% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за maow (MAOW)

Пазарна капитализация $ 9.77K
Обем (24 часа) --
Напълно разредена пазарна капитализация $ 9.77K
Циркулиращо предлагане 999.66M
Общо предлагане 999,663,789.487095

Текущата пазарна капитализация на maow е $ 9.77K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MAOW е 999.66M, като общото предлагане е 999663789.487095. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 9.77K.