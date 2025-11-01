Информация за цената за Mantis (SN123) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 2.86 $ 2.86 $ 2.86 24-часов нисък $ 3.54 $ 3.54 $ 3.54 24-часов висок 24-часов нисък $ 2.86$ 2.86 $ 2.86 24-часов висок $ 3.54$ 3.54 $ 3.54 Рекорд за всички времена $ 7.36$ 7.36 $ 7.36 Най-ниска цена $ 1.84$ 1.84 $ 1.84 Промяна на цената (1ч) +0.65% Промяна на цената (1д) +18.86% Промяна на цената (7д) +12.52% Промяна на цената (7д) +12.52%

Цената в реално време за Mantis (SN123) е$3.48. През последните 24 часа SN123 се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 2.86 до най-висока стойност $ 3.54, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SN123 е $ 7.36, а най-ниската цена за всички времена е $ 1.84.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SN123 има промяна от +0.65% за последния час, +18.86% за 24 часа и +12.52% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Mantis (SN123)

Пазарна капитализация $ 5.95M$ 5.95M $ 5.95M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 5.95M$ 5.95M $ 5.95M Циркулиращо предлагане 1.70M 1.70M 1.70M Общо предлагане 1,700,061.994365889 1,700,061.994365889 1,700,061.994365889

Текущата пазарна капитализация на Mantis е $ 5.95M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SN123 е 1.70M, като общото предлагане е 1700061.994365889. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 5.95M.