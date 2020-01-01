Токеномика на MantaDAO (MNTA)
What is the project about?
MantaDAO is a decentralized autonomous organization focused on creating revenue generating DeFi products and managing a profitable DAO treasury through without any centralized control.
It currently has MantaSwap as its flagship product which is a cross-orderbook router built utilizing Kujira FIN.
The DAO focuses on creating additional opportunities to generate revenue through investments or product development.
What makes your project unique?
MantaSwap currently contains a unique cross-orderbook router for Kujira FIN that allows for optimal low-slippage trades and access to APR yielding vaults.
History of your project.
MantaDAO was conceived in March 2023 with a successfuly testnet launch in April 2023 and mainnet launch on Kaiyo-1 in May 2023.
What’s next for your project?
MantaDAOs current roadmap includes developing further products, increasing liquidity and enhancing revenue streams to the DAO.
What can your token be used for?
MNTA is the governance token of the MantaDAO and can be staked in order to create proposals and vote on proposals within the DAO. These proposals can include treasury spends or ideas on where to direct development efforts.
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за MantaDAO (MNTA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на MantaDAO (MNTA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на MantaDAO (MNTA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой MNTA токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой MNTA токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
