Токеномика на Manifold Finance (FOLD) Открийте ключова информация за Manifold Finance (FOLD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Manifold Finance (FOLD) Manifold Finance provides solutions encompassing the middleware market for decentralized finance applications and protocols for both scaling and usability purposes. Part of our mission is helping scale the Ethereum ecosystem, which is where the idea of ‘middleware strategies’ comes into play. Our solutions can be thought of as an ‘APY strategy’ that you might find with something like Yearn Finance, except instead of providing capital (e.g. through depositing into a strategy with Yearn), we create applications that provide services that generate revenue (a prime example being YCabal). Официален уебсайт: https://www.manifoldfinance.com/ Купете FOLD сега!

Токеномика и анализ на цената за Manifold Finance (FOLD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Manifold Finance (FOLD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.50M $ 3.50M $ 3.50M Общо предлагане: $ 2.00M $ 2.00M $ 2.00M Циркулиращо предлагане: $ 1.94M $ 1.94M $ 1.94M FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.60M $ 3.60M $ 3.60M Рекорд за всички времена: $ 103.27 $ 103.27 $ 103.27 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.329747 $ 0.329747 $ 0.329747 Текуща цена: $ 1.8 $ 1.8 $ 1.8 Научете повече за цената на Manifold Finance (FOLD)

Токеномика на Manifold Finance (FOLD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Manifold Finance (FOLD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FOLD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FOLD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FOLD, разгледайте цената в реално време на токените FOLD!

Прогноза за цената за FOLD Искате ли да знаете какъв път може да поеме FOLD? Нашата страница за прогноза за цената FOLD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FOLD сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!