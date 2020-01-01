Токеномика на MAN (3D) Открийте ключова информация за MAN (3D), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за MAN (3D) 3D MAN, once a Solana-based meme token languishing with a $2,000 market cap, has been revitalized by two dedicated admins who overhauled its social media presence and launched a dynamic website. With ambitions to ignite a 3D meme revolution, 3D MAN aims to pioneer the first 3D token launchpad on Solana, utilizing $MAN and SOL as trading pairs for new 3D-based tokens to drive demand and enhance $MAN’s value. Though currently lacking direct utility, the project thrives on a passionate community of traders united in crafting a groundbreaking crypto meta from scratch. The team’s transparency, with doxxed members, and plans for AI-enhanced 3D graphics and videos further fuel its momentum, positioning 3D MAN as a bold contender in the meme coin space. Официален уебсайт: https://3dmansol.com Купете 3D сега!

Токеномика и анализ на цената за MAN (3D) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за MAN (3D), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 262.07K Общо предлагане: $ 988.82M Циркулиращо предлагане: $ 988.82M FDV (оценка при пълна реализация): $ 262.07K Рекорд за всички времена: $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0.0002659 Научете повече за цената на MAN (3D)

Токеномика на MAN (3D): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на MAN (3D) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой 3D токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой 3D токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на 3D, разгледайте цената в реално време на токените 3D!

Прогноза за цената за 3D Искате ли да знаете какъв път може да поеме 3D? Нашата страница за прогноза за цената 3D съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените 3D сега!

