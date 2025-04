Какво е MAN ($MAN)

$MAN is a token backed my the Be A MAN meme. We have developed a telegram meme bot to create memes right in our community channel that can be used to promote and raid, and an AI telegram chatbot that will answer the users questions in a helpful and uplifting way. Still in development is our $MAN alpha bot to give put community real time calls on gpod trades.The community is strong and the team have experts in all areas from animation and marketing to development.

