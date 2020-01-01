Токеномика на MAMOON (MAMOON) Открийте ключова информация за MAMOON (MAMOON), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за MAMOON (MAMOON) Mamoon: The Meme Coin with a Story to Believe In Mamoon is not just another meme coin—it's a project driven by imagination, community, and the inspiring tale of a mammoth's extraordinary journey. At its heart lies the story of Mamut, a determined mammoth who dared to dream big. Guided by faith, hope, and an unyielding belief in the impossible, Mamut defied the odds and reached the moon. This narrative embodies the spirit of Mamoon: a cryptocurrency designed to inspire its holders to aim high and embrace a community that celebrates both humor and ambition. Just as Mamut's journey symbolizes breaking boundaries, Mamoon seeks to build bridges within the crypto space, uniting dreamers, believers, and innovators under one fun and engaging platform. Официален уебсайт: https://mamoon.wtf/ Купете MAMOON сега!

Токеномика и анализ на цената за MAMOON (MAMOON) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за MAMOON (MAMOON), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 9.87K Общо предлагане: $ 999.81M Циркулиращо предлагане: $ 959.81M FDV (оценка при пълна реализация): $ 10.28K Рекорд за всички времена: $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0 Научете повече за цената на MAMOON (MAMOON)

Токеномика на MAMOON (MAMOON): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на MAMOON (MAMOON) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MAMOON токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MAMOON токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MAMOON, разгледайте цената в реално време на токените MAMOON!

Прогноза за цената за MAMOON Искате ли да знаете какъв път може да поеме MAMOON? Нашата страница за прогноза за цената MAMOON съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MAMOON сега!

