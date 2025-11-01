Информация за цената за Mambo (MAMBO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00000659$ 0.00000659 $ 0.00000659 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.63% Промяна на цената (1д) -2.79% Промяна на цената (7д) +15.61% Промяна на цената (7д) +15.61%

Цената в реално време за Mambo (MAMBO) е--. През последните 24 часа MAMBO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MAMBO е $ 0.00000659, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MAMBO има промяна от -0.63% за последния час, -2.79% за 24 часа и +15.61% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Mambo (MAMBO)

Пазарна капитализация $ 37.69K$ 37.69K $ 37.69K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 37.69K$ 37.69K $ 37.69K Циркулиращо предлагане 1.00T 1.00T 1.00T Общо предлагане 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Mambo е $ 37.69K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MAMBO е 1.00T, като общото предлагане е 1000000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 37.69K.