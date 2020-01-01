Токеномика на Malinka (MLNK) Открийте ключова информация за Malinka (MLNK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Malinka (MLNK) What is crypto Malinka (MLNK)? For each block of the blockchain ( every 0,5 seconds), for the duration of 8 years a number of Malinka tokens is born - from a 100 in the first block and then gradualy reducing to 1 Malinka in the last block! Malinka is directed to the pools containing the MLNK token. Crypto Malinka is distributed among pools according to their weight in the total investments. It then gets distributed among investors according to their shares of the pools! 0.05%(which is equal to 20% from all exchange pool commissions) are converted to US Dollars and are directed towards purchase of Crypto Malinka for the purpose of burning it! Result:Crypto Malinka will be ensured constant liquidity, dependent on how intensively the currency exchange volumes and the number of users grow, its market price increase and decrease of its quantity available! Официален уебсайт: https://paycashswap.com/ Купете MLNK сега!

Токеномика и анализ на цената за Malinka (MLNK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Malinka (MLNK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 26.24B $ 26.24B $ 26.24B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 205.80M $ 205.80M $ 205.80M Рекорд за всички времена: $ 0.423326 $ 0.423326 $ 0.423326 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00784201 $ 0.00784201 $ 0.00784201 Научете повече за цената на Malinka (MLNK)

Токеномика на Malinka (MLNK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Malinka (MLNK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MLNK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MLNK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MLNK, разгледайте цената в реално време на токените MLNK!

Прогноза за цената за MLNK Искате ли да знаете какъв път може да поеме MLNK? Нашата страница за прогноза за цената MLNK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MLNK сега!

