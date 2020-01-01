Токеномика на MAKE (MAKE) Открийте ключова информация за MAKE (MAKE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за MAKE (MAKE) The MAKE project is associated with the MAKE Movement on the Blockchain. It involves the $MAKE memecoin, which is issued on the BSC (Binance Smart Chain). The project appears to have a specific fee structure related to the token transactions, such as a 5% tax on $MAKE with 50% of it used for automatic buyback and burn of $SNAKE, and a 5% tax on $TRUMP with 50% for automatic burn of $MAKE. It also mentions a total supply of 100,000,000 tokens and that 60% of the supply has already been destroyed. Официален уебсайт: https://makemaga.vip/

Токеномика и анализ на цената за MAKE (MAKE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за MAKE (MAKE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 172.60K $ 172.60K $ 172.60K Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 172.60K $ 172.60K $ 172.60K Рекорд за всички времена: $ 0.100773 $ 0.100773 $ 0.100773 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00113843 $ 0.00113843 $ 0.00113843 Текуща цена: $ 0.00172602 $ 0.00172602 $ 0.00172602 Научете повече за цената на MAKE (MAKE)

Токеномика на MAKE (MAKE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на MAKE (MAKE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MAKE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MAKE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MAKE, разгледайте цената в реално време на токените MAKE!

Прогноза за цената за MAKE Искате ли да знаете какъв път може да поеме MAKE? Нашата страница за прогноза за цената MAKE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

