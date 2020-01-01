Токеномика на Make Europe Great Again (MEGA) Открийте ключова информация за Make Europe Great Again (MEGA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Make Europe Great Again (MEGA) $MEGA is a memecoin supporting the movement "Make Europe Great Again", a type of spinoff of Donald Trump`s MAGA. The idea is being pushed by Elon Musk and other EU Leaders in the recent months. Calling for change for the European Union. We believe $MEGA can bring about awareness for Europeans wanting change for the future. This token serves as a culture community token, supporting the political movement. Официален уебсайт: https://mega-solana.com Купете MEGA сега!

Токеномика и анализ на цената за Make Europe Great Again (MEGA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Make Europe Great Again (MEGA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 78.19K $ 78.19K $ 78.19K Общо предлагане: $ 999.39M $ 999.39M $ 999.39M Циркулиращо предлагане: $ 999.39M $ 999.39M $ 999.39M FDV (оценка при пълна реализация): $ 78.19K $ 78.19K $ 78.19K Рекорд за всички времена: $ 0.00232549 $ 0.00232549 $ 0.00232549 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Make Europe Great Again (MEGA)

Токеномика на Make Europe Great Again (MEGA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Make Europe Great Again (MEGA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MEGA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MEGA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MEGA, разгледайте цената в реално време на токените MEGA!

Прогноза за цената за MEGA Искате ли да знаете какъв път може да поеме MEGA? Нашата страница за прогноза за цената MEGA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MEGA сега!

