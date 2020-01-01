Токеномика на Make ETH Great Again (MEGA) Открийте ключова информация за Make ETH Great Again (MEGA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Make ETH Great Again (MEGA) MEGA - Make Ethereum Great Again MEGA stands for "Make Ethereum Great Again" and is the pioneering project from Kendu Lab within the Kendu Inu ecosystem. Our mission is clear: to restore Ethereum to its former glory by fostering innovation and community engagement. We boast a strong and vibrant community, dedicated developers, and the unwavering support of Kendu Inu. Our project is actively backed by Kendu Inu, ensuring a robust foundation and continuous growth. Join the journey to make Ethereum great again. Be part of a project that is built on trust, innovation, and a shared vision for a brighter future in the crypto space. Официален уебсайт: https://makeethgreatagain.xyz/ Купете MEGA сега!

Токеномика и анализ на цената за Make ETH Great Again (MEGA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Make ETH Great Again (MEGA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общо предлагане: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Циркулиращо предлагане: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 280,51K $ 280,51K $ 280,51K Рекорд за всички времена: $ 31,72 $ 31,72 $ 31,72 Най-ниска стойност за целия период: $ 0,108117 $ 0,108117 $ 0,108117 Текуща цена: $ 0,280251 $ 0,280251 $ 0,280251 Научете повече за цената на Make ETH Great Again (MEGA)

Токеномика на Make ETH Great Again (MEGA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Make ETH Great Again (MEGA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MEGA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MEGA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MEGA, разгледайте цената в реално време на токените MEGA!

