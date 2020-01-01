Токеномика на Make America Based Again (BASED) Открийте ключова информация за Make America Based Again (BASED), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Make America Based Again (BASED) Make America Based Again ($BASED) is A Elon-nspired memecoin built on the Solana and Base blockchains. With a playful and humorous theme, it aims to celebrate American patriotism and the spirit of freedom, while capitalizing on meme culture. The token boasts a supply of 1 billion, with no tax on transactions, making it an easy-to-access and lighthearted project. Its primary goal is to inject fun into crypto, while engaging politically-minded meme enthusiasts​ Официален уебсайт: https://basedinsol.xyz/ Купете BASED сега!

Токеномика и анализ на цената за Make America Based Again (BASED) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Make America Based Again (BASED), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 16.17K $ 16.17K $ 16.17K Общо предлагане: $ 998.38M $ 998.38M $ 998.38M Циркулиращо предлагане: $ 998.38M $ 998.38M $ 998.38M FDV (оценка при пълна реализация): $ 16.17K $ 16.17K $ 16.17K Рекорд за всички времена: $ 0.00352489 $ 0.00352489 $ 0.00352489 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Make America Based Again (BASED)

Токеномика на Make America Based Again (BASED): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Make America Based Again (BASED) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BASED токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BASED токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BASED, разгледайте цената в реално време на токените BASED!

Прогноза за цената за BASED Искате ли да знаете какъв път може да поеме BASED? Нашата страница за прогноза за цената BASED съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BASED сега!

