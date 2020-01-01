Токеномика на Majo (MAJO) Открийте ключова информация за Majo (MAJO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Majo (MAJO) What is the project about? BRC-20 DAO is the first DAO in the Ordinals ecosystem. What makes your project unique? $Majo is the first token to be distributed through IDO mode and large-scale airdrops towards the BRC-20 ecosystem. History of your project. BRC-20 DAO also has a launchpad and incubator product based on Ordinals and BRC-20, providing support for BTC ecosystem projects. What’s next for your project? At the same time, BRC-20 DAO will bring Ethereum's DeFi model into the BTC ecosystem, providing multiple modes such as swap, staking, borrowing and lending to expand the liquidity of the ecosystem. The team currently has technology reserves for BTC L2 and will release a BRC-20 exclusive BTC expandable L2 in the future. What can your token be used for? Majo is the main token in the BRC-20 DAO ecosystem, it can be used to participate in various NFT, launchpad, and DeFi products within the ecosystem. Majo holders will be eligible to receive airdrops from all launchpad projects in the ecosystem. In the future, Majo will play a crucial role as a bridge between ecosystems in the BTC L2. Официален уебсайт: https://www.brcdao.xyz/ Бяла книга: https://book.brcdao.xyz/ Купете MAJO сега!

Токеномика и анализ на цената за Majo (MAJO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Majo (MAJO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 71.51K $ 71.51K $ 71.51K Рекорд за всички времена: $ 0.350051 $ 0.350051 $ 0.350051 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00265906 $ 0.00265906 $ 0.00265906 Текуща цена: $ 0.00340501 $ 0.00340501 $ 0.00340501 Научете повече за цената на Majo (MAJO)

Токеномика на Majo (MAJO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Majo (MAJO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MAJO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MAJO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MAJO, разгледайте цената в реално време на токените MAJO!

Прогноза за цената за MAJO Искате ли да знаете какъв път може да поеме MAJO? Нашата страница за прогноза за цената MAJO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MAJO сега!

