Токеномика на MainnetZ (NETZ) Открийте ключова информация за MainnetZ (NETZ), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за MainnetZ (NETZ) MainnetZ stands as a beacon of innovation in the blockchain landscape. It's not merely a new platform, but a vision to redefine the boundaries of blockchain capabilities. Rooted in a commitment to advancement, MainnetZ offers an ecosystem that seamlessly marries functionality with user-centric design. As we delve deeper into the digital era, blockchain remains an enigmatic tool with untapped potential. With MainnetZ, our objective is to illuminate this path. Central to our vision are: Simplicity: Demystifying blockchain, making it comprehensible and accessible to both tech aficionados and the wider public. Efficiency: Delivering rapid transactions without sacrificing the pillars of security or authenticity. Scalability: Crafting a malleable network, ready to accommodate and evolve with the burgeoning needs of a digital populace. Synergy: Promoting effortless integration with diverse systems, enabling a fluid and innovative user experience. Официален уебсайт: https://mainnetz.io/ Бяла книга: https://docs.mainnetz.io/#/

Токеномика и анализ на цената за MainnetZ (NETZ) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за MainnetZ (NETZ), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 445.45K $ 445.45K $ 445.45K Общо предлагане: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B Циркулиращо предлагане: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B FDV (оценка при пълна реализация): $ 445.45K $ 445.45K $ 445.45K Рекорд за всички времена: $ 0.160515 $ 0.160515 $ 0.160515 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00040495 $ 0.00040495 $ 0.00040495 Научете повече за цената на MainnetZ (NETZ)

Токеномика на MainnetZ (NETZ): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на MainnetZ (NETZ) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой NETZ токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой NETZ токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на NETZ, разгледайте цената в реално време на токените NETZ!

Прогноза за цената за NETZ Искате ли да знаете какъв път може да поеме NETZ? Нашата страница за прогноза за цената NETZ съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

