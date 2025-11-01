БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Main Street USD днес е 0.997873 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MSUSD към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MSUSD в MEXC сега.Цената в реално време на Main Street USD днес е 0.997873 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MSUSD към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MSUSD в MEXC сега.

Повече за MSUSD

MSUSDценова информация

Какво представлява MSUSD

Бяла книга MSUSD

Официален уебсайт на MSUSD

Токеномика на MSUSD

MSUSD ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Main Street USD Лого

Main Street USD цена (MSUSD)

Не се намира в списъка

1 MSUSD към USD - цена в реално време:

$0.997873
$0.997873$0.997873
+0.50%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Main Street USD (MSUSD) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 02:57:28 (UTC+8)

Информация за цената за Main Street USD (MSUSD) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.992774
$ 0.992774$ 0.992774
24-часов нисък
$ 0.997867
$ 0.997867$ 0.997867
24-часов висок

$ 0.992774
$ 0.992774$ 0.992774

$ 0.997867
$ 0.997867$ 0.997867

$ 2.0
$ 2.0$ 2.0

$ 0.979364
$ 0.979364$ 0.979364

+0.02%

+0.50%

+0.44%

+0.44%

Цената в реално време за Main Street USD (MSUSD) е$0.997873. През последните 24 часа MSUSD се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.992774 до най-висока стойност $ 0.997867, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MSUSD е $ 2.0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.979364.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MSUSD има промяна от +0.02% за последния час, +0.50% за 24 часа и +0.44% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Main Street USD (MSUSD)

$ 2.87M
$ 2.87M$ 2.87M

--
----

$ 2.87M
$ 2.87M$ 2.87M

2.88M
2.88M 2.88M

2,875,792.520472623
2,875,792.520472623 2,875,792.520472623

Текущата пазарна капитализация на Main Street USD е $ 2.87M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MSUSD е 2.88M, като общото предлагане е 2875792.520472623. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.87M.

История на цените за Main Street USD (MSUSD) USD

През днешния ден промяната в цената на Main Street USD към USD беше $ +0.00499793.
През последните 30 дни промяната в цената на Main Street USD към USD беше $ -0.0020093170.
През последните 60 дни промяната в цената на Main Street USD към USD беше $ -0.0036314594.
През последните 90 дни промяната в цената на Main Street USD към USD беше $ -0.0004647077425354.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.00499793+0.50%
30 дни$ -0.0020093170-0.20%
60 дни$ -0.0036314594-0.36%
90 дни$ -0.0004647077425354-0.04%

Какво е Main Street USD (MSUSD)

Main St delivers institutional-grade delta-neutral yield strategies through a dual-token system — msUSD (the yield-generating token) and smsUSD (the staking token) — with high-yield options trading strategies on Sonic.

Main St builds upon this foundation with a different strategy focus. While Ethena specializes in the basis trade (cash and carry), Main St pioneers options arbitrage as our primary yield engine. This approach captures inefficiencies between implied and realized volatility in options markets, providing a complementary alternative in the delta-neutral ecosystem.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Main Street USD (MSUSD) ресурс

Бяла книга
Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Main Street USD (USD)

Колко ще струва Main Street USD (MSUSD) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Main Street USD (MSUSD) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Main Street USD.

Проверете прогнозата за цената за Main Street USD сега!

MSUSD към местни валути

Токеномика на Main Street USD (MSUSD)

Разбирането на токеномиката на Main Street USD (MSUSD) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените MSUSD сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Main Street USD (MSUSD)

Колко струва Main Street USD (MSUSD) днес?
Цената в реално време на MSUSD в USD е 0.997873 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на MSUSD към USD?
Текущата цена на MSUSD към USD е $ 0.997873. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Main Street USD?
Пазарната капитализация за MSUSD е $ 2.87M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на MSUSD?
Циркулиращото предлагане на MSUSD е 2.88M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на MSUSD?
MSUSD постигна ATH цена от 2.0 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на MSUSD?
MSUSD достигна ATL цена от 0.979364 USD.
Какъв е обемът на търговията на MSUSD?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за MSUSD е -- USD.
Ще се повиши ли MSUSD тази година?
MSUSD може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за MSUSD за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 02:57:28 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Main Street USD (MSUSD)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,373.52
$109,373.52$109,373.52

-0.77%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,848.56
$3,848.56$3,848.56

-0.31%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02775
$0.02775$0.02775

-13.76%

Solana Лого

Solana

SOL

$185.77
$185.77$185.77

-1.27%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,848.56
$3,848.56$3,848.56

-0.31%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,373.52
$109,373.52$109,373.52

-0.77%

Solana Лого

Solana

SOL

$185.77
$185.77$185.77

-1.27%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5174
$2.5174$2.5174

-0.26%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,081.16
$1,081.16$1,081.16

-0.29%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000687
$0.0000687$0.0000687

+37.40%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09280
$0.09280$0.09280

+828.00%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000704
$0.000704$0.000704

+252.00%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000110
$0.00000110$0.00000110

+71.87%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00032
$0.00032$0.00032

+77.77%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0034
$0.0034$0.0034

+36.00%

Memealchemy Лого

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000003179
$0.0000000000000000000000003179$0.0000000000000000000000003179

+22.31%