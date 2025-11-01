Информация за цената за Main Street USD (MSUSD) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.992774 $ 0.992774 $ 0.992774 24-часов нисък $ 0.997867 $ 0.997867 $ 0.997867 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.992774$ 0.992774 $ 0.992774 24-часов висок $ 0.997867$ 0.997867 $ 0.997867 Рекорд за всички времена $ 2.0$ 2.0 $ 2.0 Най-ниска цена $ 0.979364$ 0.979364 $ 0.979364 Промяна на цената (1ч) +0.02% Промяна на цената (1д) +0.50% Промяна на цената (7д) +0.44% Промяна на цената (7д) +0.44%

Цената в реално време за Main Street USD (MSUSD) е$0.997873. През последните 24 часа MSUSD се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.992774 до най-висока стойност $ 0.997867, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MSUSD е $ 2.0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.979364.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MSUSD има промяна от +0.02% за последния час, +0.50% за 24 часа и +0.44% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Main Street USD (MSUSD)

Пазарна капитализация $ 2.87M$ 2.87M $ 2.87M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 2.87M$ 2.87M $ 2.87M Циркулиращо предлагане 2.88M 2.88M 2.88M Общо предлагане 2,875,792.520472623 2,875,792.520472623 2,875,792.520472623

Текущата пазарна капитализация на Main Street USD е $ 2.87M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MSUSD е 2.88M, като общото предлагане е 2875792.520472623. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.87M.