Токеномика на Main Character (MAIN) Открийте ключова информация за Main Character (MAIN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Main Character (MAIN) F*ck everything I’m the main character. Being the main character makes and gives you the full need to feel in control. Which in a lot of coins people do not feel the full circle. Our utility of Main Character is to build with everyone that is involved and make them all feel llke they are each the main character of this token. Main Character has the name to make everyone feel like a hero is the defi space and that is exactly our purpose for this token. Официален уебсайт: https://x.com/mainsolcto Купете MAIN сега!

Токеномика и анализ на цената за Main Character (MAIN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Main Character (MAIN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 18.54K $ 18.54K $ 18.54K Общо предлагане: $ 931.98M $ 931.98M $ 931.98M Циркулиращо предлагане: $ 931.98M $ 931.98M $ 931.98M FDV (оценка при пълна реализация): $ 18.54K $ 18.54K $ 18.54K Рекорд за всички времена: $ 0.0041142 $ 0.0041142 $ 0.0041142 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Main Character (MAIN)

Токеномика на Main Character (MAIN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Main Character (MAIN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MAIN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MAIN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MAIN, разгледайте цената в реално време на токените MAIN!

Прогноза за цената за MAIN Искате ли да знаете какъв път може да поеме MAIN? Нашата страница за прогноза за цената MAIN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MAIN сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!