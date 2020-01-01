Токеномика на Main Character Energy (MCEN) Открийте ключова информация за Main Character Energy (MCEN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Main Character Energy (MCEN) The project is a MEME coin that was started because of several unserious projects that are hitting this space. It is called Main Character Energy to unify holders as a team and make everyone feel special. We have built a great base community that works together already and we want to grow it. We want to show that legit memecoins can bring people together, empowering everyone of having a truly nice experience. Официален уебсайт: https://maincharacterenergy.club/ Купете MCEN сега!

Токеномика и анализ на цената за Main Character Energy (MCEN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Main Character Energy (MCEN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 31.85K $ 31.85K $ 31.85K Общо предлагане: $ 998.45M $ 998.45M $ 998.45M Циркулиращо предлагане: $ 998.45M $ 998.45M $ 998.45M FDV (оценка при пълна реализация): $ 31.85K $ 31.85K $ 31.85K Рекорд за всички времена: $ 0.00449789 $ 0.00449789 $ 0.00449789 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Main Character Energy (MCEN)

Токеномика на Main Character Energy (MCEN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Main Character Energy (MCEN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MCEN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MCEN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MCEN, разгледайте цената в реално време на токените MCEN!

Прогноза за цената за MCEN Искате ли да знаете какъв път може да поеме MCEN? Нашата страница за прогноза за цената MCEN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MCEN сега!

