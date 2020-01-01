Токеномика на maicrotrader (MAICRO) Открийте ключова информация за maicrotrader (MAICRO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за maicrotrader (MAICRO) maicrotrader is the copilot for crypto trading – an AI agent which hypercharges a crypto trader's edge. The maicrotrader Terminal has unparalleled speed and intelligence as it regards markets, themes and tokens. It serves as the ultimate central dashboard for traders to analyze and execute their trades onchain using AI agents, and manage their portfolios. Investors who don’t trade day-to-day are able to invest in one of maicrotrader’s proprietary Trading Agents, who autonomously trade based on the terminal’s knowledge. Top traders have the opportunity to use maicrotrader as a platform to launch their own Trading Agents, attracting TVL and generating fees. Официален уебсайт: https://www.maicrotrader.com Бяла книга: https://docs.maicrotrader.com Купете MAICRO сега!

Токеномика и анализ на цената за maicrotrader (MAICRO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за maicrotrader (MAICRO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.47M $ 2.47M $ 2.47M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 930.00M $ 930.00M $ 930.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.65M $ 2.65M $ 2.65M Рекорд за всички времена: $ 0.0052362 $ 0.0052362 $ 0.0052362 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00265121 $ 0.00265121 $ 0.00265121 Научете повече за цената на maicrotrader (MAICRO)

Токеномика на maicrotrader (MAICRO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на maicrotrader (MAICRO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MAICRO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MAICRO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MAICRO, разгледайте цената в реално време на токените MAICRO!

Прогноза за цената за MAICRO Искате ли да знаете какъв път може да поеме MAICRO? Нашата страница за прогноза за цената MAICRO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MAICRO сега!

