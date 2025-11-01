БорсаDEX+
Цената в реално време на Mahina Token днес е 0.00040066 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MHNA към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MHNA в MEXC сега.

Повече за MHNA

MHNAценова информация

Какво представлява MHNA

Бяла книга MHNA

Официален уебсайт на MHNA

Токеномика на MHNA

MHNA ценова прогноза

Mahina Token Лого

Mahina Token цена (MHNA)

Не се намира в списъка

1 MHNA към USD - цена в реално време:

$0.00040098
$0.00040098
-1.20%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Mahina Token (MHNA) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 02:57:21 (UTC+8)

Информация за цената за Mahina Token (MHNA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00039841
$ 0.00039841
24-часов нисък
$ 0.00042301
$ 0.00042301
24-часов висок

$ 0.00039841
$ 0.00039841

$ 0.00042301
$ 0.00042301

$ 0.00074806
$ 0.00074806

$ 0.00029756
$ 0.00029756

+0.16%

-1.32%

-34.43%

-34.43%

Цената в реално време за Mahina Token (MHNA) е$0.00040066. През последните 24 часа MHNA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00039841 до най-висока стойност $ 0.00042301, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MHNA е $ 0.00074806, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00029756.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MHNA има промяна от +0.16% за последния час, -1.32% за 24 часа и -34.43% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Mahina Token (MHNA)

$ 4.01M
$ 4.01M

--
--

$ 4.01M
$ 4.01M

10.00B
10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Mahina Token е $ 4.01M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MHNA е 10.00B, като общото предлагане е 10000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 4.01M.

История на цените за Mahina Token (MHNA) USD

През днешния ден промяната в цената на Mahina Token към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Mahina Token към USD беше $ -0.0000812715.
През последните 60 дни промяната в цената на Mahina Token към USD беше $ -0.0000539071.
През последните 90 дни промяната в цената на Mahina Token към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0-1.32%
30 дни$ -0.0000812715-20.28%
60 дни$ -0.0000539071-13.45%
90 дни$ 0--

Какво е Mahina Token (MHNA)

Mahina Token is a groundbreaking project aimed at disrupting the financial services industry. They are dedicated to supporting the growth and elevation of qualified women financial advisors through event marketing, strategic partnerships, and a comprehensive tokenomic model.

By acquiring the Mahina Token, you'll not only support the growth and expansion of the Akamai Inspiration Fund but also benefit from a well balanced tokenomic model designed for long-term growth and stability. Your acquisition of the Mahina Token will contribute to the ongoing development of the project, empowering countless individuals with access to life-changing information and financial planning assistance. These seminars, in turn, will enhance the performance of the Akamai Advisors Group, creating a positive feedback loop where the group's success feeds back into the token itself. This revenue generating mechanism ensures a sustainable and mutually beneficial ecosystem for both the Mahina token holders and the Akamai Advisors Group.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за Mahina Token (USD)

Колко ще струва Mahina Token (MHNA) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Mahina Token (MHNA) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Mahina Token.

Проверете прогнозата за цената за Mahina Token сега!

MHNA към местни валути

Токеномика на Mahina Token (MHNA)

Разбирането на токеномиката на Mahina Token (MHNA) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените MHNA сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Mahina Token (MHNA)

Колко струва Mahina Token (MHNA) днес?
Цената в реално време на MHNA в USD е 0.00040066 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на MHNA към USD?
Текущата цена на MHNA към USD е $ 0.00040066. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Mahina Token?
Пазарната капитализация за MHNA е $ 4.01M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на MHNA?
Циркулиращото предлагане на MHNA е 10.00B USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на MHNA?
MHNA постигна ATH цена от 0.00074806 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на MHNA?
MHNA достигна ATL цена от 0.00029756 USD.
Какъв е обемът на търговията на MHNA?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за MHNA е -- USD.
Ще се повиши ли MHNA тази година?
MHNA може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за MHNA за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 02:57:21 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Mahina Token (MHNA)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

$109,373.52

$3,848.56

$0.02775

$185.77

$1.0004

$3,848.56

$109,373.52

$185.77

$2.5174

$1,081.16

