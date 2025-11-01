Информация за цената за Mahina Token (MHNA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00039841 - $ 0.00042301
24-часов нисък: $ 0.00039841
24-часов висок: $ 0.00042301
Рекорд за всички времена: $ 0.00074806
Най-ниска цена: $ 0.00029756
Промяна на цената (1ч): +0.16%
Промяна на цената (1д): -1.32%
Промяна на цената (7д): -34.43%

Цената в реално време за Mahina Token (MHNA) е$0.00040066. През последните 24 часа MHNA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00039841 до най-висока стойност $ 0.00042301, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MHNA е $ 0.00074806, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00029756.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MHNA има промяна от +0.16% за последния час, -1.32% за 24 часа и -34.43% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Mahina Token (MHNA)

Пазарна капитализация: $ 4.01M
Обем (24 часа): --
Напълно разредена пазарна капитализация: $ 4.01M
Циркулиращо предлагане: 10.00B
Общо предлагане: 10,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Mahina Token е $ 4.01M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MHNA е 10.00B, като общото предлагане е 10000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 4.01M.