Токеномика на Mahabibi Bin Solman (MBS)
Информация за Mahabibi Bin Solman (MBS)
Rev up ur cripto porfolio with $MBS, where Crawn Prinse of da Kingdum of Solana Urabiu Mahabibi Bin Solman's Lambo collecshun meets ur moonshot dreems. buckul up for the ride of a lifetime!
Токеномика и анализ на цената за Mahabibi Bin Solman (MBS)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Mahabibi Bin Solman (MBS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Mahabibi Bin Solman (MBS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Mahabibi Bin Solman (MBS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой MBS токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой MBS токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на MBS, разгледайте цената в реално време на токените MBS!
