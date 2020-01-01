Токеномика на Mahabibi Bin Solman (MBS) Открийте ключова информация за Mahabibi Bin Solman (MBS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Mahabibi Bin Solman (MBS) Rev up ur cripto porfolio with $MBS, where Crawn Prinse of da Kingdum of Solana Urabiu Mahabibi Bin Solman's Lambo collecshun meets ur moonshot dreems. buckul up for the ride of a lifetime! Twitter: https://twitter.com/mbsonsol Telegram: https://t.me/mbsonsol Website: http://mbsonsol.com Официален уебсайт: http://mbsonsol.com Купете MBS сега!

Токеномика и анализ на цената за Mahabibi Bin Solman (MBS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Mahabibi Bin Solman (MBS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 949.98M $ 949.98M $ 949.98M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 22.80K $ 22.80K $ 22.80K Рекорд за всички времена: $ 0.00127861 $ 0.00127861 $ 0.00127861 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.000024 $ 0.000024 $ 0.000024 Научете повече за цената на Mahabibi Bin Solman (MBS)

Токеномика на Mahabibi Bin Solman (MBS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Mahabibi Bin Solman (MBS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MBS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MBS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MBS, разгледайте цената в реално време на токените MBS!

Прогноза за цената за MBS Искате ли да знаете какъв път може да поеме MBS? Нашата страница за прогноза за цената MBS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MBS сега!

