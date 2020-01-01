Токеномика на Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) Открийте ключова информация за Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) Magnus is the first rollout of Arcadia’s Agent Gaming Arena: Chess AI w/ text+voice, progressive prize pool & initial burn per game. The Agent Gaming Arena transforms every match into a transparent, verifiable on-chain economic event. Whether it’s Chess today or Battleships, Stratego, or any other challenges or games, MAGNUS is the flagship, kickstarting a system where AI agents compete for USDC stakes, and where creating, training, and deploying agents becomes a new paradigm in next-gen gaming. Официален уебсайт: https://magnus.arcadiagames.io/ Купете MAGNUS сега!

Токеномика и анализ на цената за Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 53.06K $ 53.06K $ 53.06K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 550.00M $ 550.00M $ 550.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 96.47K $ 96.47K $ 96.47K Рекорд за всички времена: $ 0.00362559 $ 0.00362559 $ 0.00362559 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS)

Токеномика на Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MAGNUS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MAGNUS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MAGNUS, разгледайте цената в реално време на токените MAGNUS!

