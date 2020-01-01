Токеномика на MagnetGold (MTG) Открийте ключова информация за MagnetGold (MTG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за MagnetGold (MTG) It is the world's first digital asset which is being created to make this world more developed and prosper by using Blockchain Technology. This token is being created with the purpose of supporting many things not just one thing. In future MTG also supports many other concepts for the purpose of more prosperity of world. MagnetGold is Decentralized crypto currency on the world’s biggest platform Binance Smart Chain (BEP-20). By using of the best of blockchain technology MagnetGold is going to support: Expertise & Funding Support To Startups. Support For Green Energy. Support and Care In Agro/Organic Agriculture. Support For New Revolution In E-commerce For merchant or community. Spreading Awareness & Education About Crypto. Support For Real Estate. Establishing a World Class Crypto Exchange. Официален уебсайт: https://mtggold.com/ Купете MTG сега!

Токеномика и анализ на цената за MagnetGold (MTG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за MagnetGold (MTG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 Общо предлагане: $ 700.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 23.08M Рекорд за всички времена: $ 1.061 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0.03296466

Токеномика на MagnetGold (MTG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на MagnetGold (MTG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MTG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MTG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MTG, разгледайте цената в реално време на токените MTG!

