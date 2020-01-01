Токеномика на MAGNET6900 ($🧲6900)

Токеномика на MAGNET6900 ($🧲6900)

Открийте ключова информация за MAGNET6900 ($🧲6900), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
USD

Информация за MAGNET6900 ($🧲6900)

MAGNET6900 is the ultimate meme coin 🧲, designed to attract the crypto community with unstoppable magnetic force! Powered by an innovative and fun-loving spirit, $🧲6900 brings together humor, decentralized finance, and the wild ride of the meme coin culture. Built to pull in a loyal and enthusiastic community, MAGNET6900 isn’t just a token—it’s a movement. With its quirky appeal and strong pull, this coin aims to stick around and make a lasting impression in the volatile world of crypto, turning every hodler into a true magnet for success!

Официален уебсайт:
https://spx6900.club

Токеномика и анализ на цената за MAGNET6900 ($🧲6900)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за MAGNET6900 ($🧲6900), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
$ 3.59K
$ 3.59K$ 3.59K
Общо предлагане:
$ 68,791.24T
$ 68,791.24T$ 68,791.24T
Циркулиращо предлагане:
$ 68,791.24T
$ 68,791.24T$ 68,791.24T
FDV (оценка при пълна реализация):
$ 3.59K
$ 3.59K$ 3.59K
Рекорд за всички времена:
$ 0
$ 0$ 0
Най-ниска стойност за целия период:
$ 0
$ 0$ 0
Текуща цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика на MAGNET6900 ($🧲6900): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на MAGNET6900 ($🧲6900) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой $🧲6900 токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой $🧲6900 токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на $🧲6900, разгледайте цената в реално време на токените $🧲6900!

Прогноза за цената за $🧲6900

Искате ли да знаете какъв път може да поеме $🧲6900? Нашата страница за прогноза за цената $🧲6900 съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

Защо трябва да изберете MEXC?

MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.

Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари
Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите
#1 ликвидност в цялата индустрия
Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти
100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства
Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT
mc_how_why_title
Купете крипто само с 1 USDT: Вашият най-лесен път към крипто!

Отказ от отговорност

Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.