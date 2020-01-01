Токеномика на Magic USDC Generator (MUG) Открийте ключова информация за Magic USDC Generator (MUG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Magic USDC Generator (MUG) Magic USDC Generator is a groundbreaking Solana-based token that automatically rewards holders with $USDC payouts. Simply hold the token in your wallet and watch your USDC rewards grow, no staking, no extra steps, just effortless passive income. Plus, Magic USDC Generator is the first token to feature a Buyback-and-Burn mechanism, ensuring sustained value and long-term growth for holders. Every 15 minutes, a portion of $MUG is automatically burned, shrinking the circulating supply. The BuyBack & Burn Wallet collects USDC from transaction fees, converts it into Solana, then buys back $MUG and burns it, ensuring constant demand and reducing supply. As supply decreases, the market cap inflates, making each token more scarce and valuable over time. Официален уебсайт: https://magicusdcgenerator.com/ Купете MUG сега!

Токеномика и анализ на цената за Magic USDC Generator (MUG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Magic USDC Generator (MUG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 5.06K $ 5.06K $ 5.06K Общо предлагане: $ 956.02M $ 956.02M $ 956.02M Циркулиращо предлагане: $ 942.29M $ 942.29M $ 942.29M FDV (оценка при пълна реализация): $ 5.13K $ 5.13K $ 5.13K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Magic USDC Generator (MUG)

Токеномика на Magic USDC Generator (MUG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Magic USDC Generator (MUG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MUG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MUG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MUG, разгледайте цената в реално време на токените MUG!

